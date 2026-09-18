به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه در آیین اجلاسیه شهدای شهرستان اردل که در حاشیه کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اظهار کرد: شما مردم بزرگ و بااستعداد استان چهارمحال و بختیاری و شما بختیاریها نشان دادید که پای کار انقلاب، اسلام و ایران هستید، شما شبانهروز در میدان حضور دارید و این مجاهدت و فداکاری در تاریخ درخشان این استان ثبت خواهد شد.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با شما مردم بختیاری میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند؛ همچنان که حضرت امام (ره) با شما کارهای بزرگی را به سرانجام رساندند.
جانشین معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به روحیه مقابله با استبداد و استکبار در میان مردم این دیار افزود: همان ویژگیهایی که در مردان بزرگ بختیاری در مقابل استعمار وجود داشت، امروز نیز موج میزند، درود میفرستم به آن نخبه شهید استان که در شب شهادت شهید تنگسیری در کنار ایشان بود.
غضنفری با تأکید بر ضرورت آگاهی مردم نسبت به اهداف دشمنان خاطرنشان کرد: دشمن قصد ایران را کرده است، حتی پیش از انقلاب اسلامی نیز به دنبال تجزیه این سرزمین بزرگ و تاریخی بودند، در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان که هنوز به اتمام نرسیده، دشمن باز به دنبال تجزیه ایران است، پیش از همین جنگ، سرویسهای جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی به بازمانده پهلوی گفتند که پس از حمله نظامی، خود را آماده رفتن به ایران کند، اما او فقط پادشاه بخشهایی خواهد بود؛ زیرا وقتی برود، ایرانی به معنای امروزی وجود نخواهد داشت و کشور تجزیه شده است.
وی با اشاره به فرمایش امام شهید مبنی بر اینکه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا از خود شهادت کمتر نیست، از برگزارکنندگان این مراسم تقدیر کرد و گفت: باید به نسلهای جدید آگاهی دهیم که دشمن به دنبال تجزیه ایران عزیز ماست، دشمن در رسانهها ادعا میکند با مردم ایران مشکلی ندارد و فقط با جمهوری اسلامی مشکل دارد، اما این دروغ است؛ آنها دقیقاً با ایران و این سرزمین مادری مشکل دارند.
جانشین معاون سیاسی سپاه پاسداران به عملکرد نیروهای مسلح در ماههای اخیر اشاره کرد و افزود: به برکت خون شهدا، دعای مردم و حضور آنها در صحنه، پایگاههای آمریکا در منطقه تقریباً غیرعملیاتی و به تلی از خاک تبدیل شدهاند، هر کشتی که خواسته در خلیج فارس و تنگه هرمز قلدری کند، مدفون شده است، ناوهای آمریکایی که سالها فخر میفروختند، اکنون نزدیکترین آنها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ مایل دورتر هستند، تأسیسات راداری و تجهیزات آنها در کوتاهترین زمان از بین رفته و عمده تجهیزات به اردن منتقل شده، اما موشکهای هوافضای سپاه به آنجا نیز اصابت کرده است.
غضنفری تأکید کرد: دشمنان قصد داشتند از شمال غرب و جنوب شرق گروههای تجزیهطلب را وارد کشور کنند، اما نیروهای مسلح امان ندادند، تولید موشک در کشور حتی در طول جنگ رمضان متوقف نشده است، تنگه هرمز امروز در اشرافیت کامل نیروی دریایی سپاه قرار دارد و ما ثابت کردهایم که این تنگه هیچگاه به روال گذشته بازنمیگردد و جمهوری اسلامی ایران بر مقدرات تنگه هرمز تسلط دارد.
وی با اشاره به پیامهای متعدد دریافتی پس از فضای آتشبس گفت: بسیاری از کشورها حتی دشمنان در خفا پیام التماس امنیت میفرستند، اگر بنا باشد مردم ایران در ناامنی زندگی کنند، کل منطقه ناامن خواهد شد و اگر نفت از این کشور صادر نشود، از هیچ نقطهای در منطقه صادر نخواهد شد امام شهید فرموده بودند بختیاریها از بهترین و وفادارترین اقوام ایرانی به انقلاب هستند.
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