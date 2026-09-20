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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۴

نماینده عراقی: هیچ نظامی خارجی در کشور باقی نخواهد ماند

نماینده عراقی: هیچ نظامی خارجی در کشور باقی نخواهد ماند

نماینده پارلمان عراق بر عدم حضور نظامیان خارجی در این کشور بعد از اتمام ضرب الاجل تعیین شده تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عباس المالکی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که این کشور بعد از ضرب الاجل تعیین شده در ۳۰ سپتامبر جاری اجازه حضور هیچ نیروی نظامی خارجی را نخواهد داد.

وی اضافه کرد که مرحله آتی مرحله تکمیل روند پایان حضور نظامیان خارجی در عراق و اعمال حاکمیت کامل بر سراسر خاک این کشور است.

المالکی تصریح کرد: نیروهای امنیتی می توانند امورات کشور را اداره کرده و از مرزهای عراق و ثبات آن بدون نیاز به حمایت های خارجی محافظت کنند.

وی گفت که پارلمان عراق به دقت روند پایبندی طرف های ذی ربط به اجرای جدول زمانی خروج از این کشور را رصد می کند.

پیشتر منابع آگاه از حرکت کاروان بزرگ نظامیان آمریکایی از پایگاه حریر نزدیک اربیل به سمت مناطق جنوبی این کشور و احتمال استقرار آنها در پایگاه های کویت خبر داده بودند.

کد مطلب 6952189

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    نظرات

    • رضا IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      بایدبه نظربنده ی حقیرهمه کشورهای عربی اخراج نیروهای آمریکایی را از خاک خود بخواهند این کشورهای عربی اجازه پایگاه دادن به آمریکاییها که از۱۲ هزارکیلومتر ازاونطرف دنیا بیاد ودقیقا به همسایه یعنی ایران حمله کنن این دور از انسانیت است و جز شرمندگی برای این کشورها چیز دیگری نیست بایداخراج آمریکاییها راصادرکنید برن گم بشن

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