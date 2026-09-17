شنیده شدن صدای انفجار در اربیل عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خبرنگار این شبکه در بغداد اعلام کرد که صدای انفجاری در مناطق حومه اربیل در اقلیم کردستان عراق شنیده شده است.

بامداد روز پنجشنبه نیز خبرهایی از چندین انفجار در این منطقه از عراق گزارش شده بود.