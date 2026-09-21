کد مطلب 6953558 https://mehrnews.com/x3d77n ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴ کد مطلب 6953558 فیلم جامعه فیلم جامعه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴ نواختهشدن زنگ آغاز سال تحصیلی توسط رئیسجمهور زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور رئیسجمهور در یکی از مدارس تهران نواخته شد و سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ رسماً آغاز شد. کپی شد مطالب مرتبط مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ پزشکیان: از یک خانواده معمولی به ریاستجمهوری رسیدم رئیسجمهور زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا درآورد ادای احترام پزشکیان به دانشآموزان شهید مدرسه میناب پزشکیان: حل مشکلات کشور در سایه علمآموزی و کسب مهارت است برچسبها رئیس جمهور اسلامی ایران مسعود پزشکیان آغاز سال تحصیلی
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