کد مطلب 6953558
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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

نواخته‌شدن زنگ آغاز سال تحصیلی توسط رئیس‌جمهور

نواخته‌شدن زنگ آغاز سال تحصیلی توسط رئیس‌جمهور

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور رئیس‌جمهور در یکی از مدارس تهران نواخته شد و سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ رسماً آغاز شد.

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