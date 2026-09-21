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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۶

رئیس‌جمهور زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا درآورد

رئیس‌جمهور زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا درآورد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید امروز توسط رئیس‌جمهور در دبستان دخترانه فاطمه زهرا (س) منطقه ۱۱ تهران نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان امروز با حضور در دبستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا (س) منطقه ۱۱ پایتخت، زنگ آغاز سال جدید تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با عنوان جشن شکوفه ها را برای گرامیداشت یاد شهدای دانش آموز و فرهنگیان نواخت.

جشن شکوفه های سال تحصیلی جاری با اجرای طرح «مهر شهدایی» طی مراسمی با حضور رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش آغاز شد.

جشن شکوفه‌ها امروز (۳۰ شهریور) برای ورود یک میلیون و ۱۵۴ هزار دانش‌آموز کلاس‌اولی به مدرسه برگزار می‌شود، مراسمی که امسال در کنار شور و هیجان نخستین تجربه مدرسه، با برنامه‌هایی برای گرامی‌داشت یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگی و اجرای طرح «مهر شهدایی» همراه خواهد بود.

کد مطلب 6953451
زهرا علیدادی

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