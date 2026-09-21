به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان امروز با حضور در دبستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا (س) منطقه ۱۱ پایتخت، زنگ آغاز سال جدید تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با عنوان جشن شکوفه ها را برای گرامیداشت یاد شهدای دانش آموز و فرهنگیان نواخت.
جشن شکوفه های سال تحصیلی جاری با اجرای طرح «مهر شهدایی» طی مراسمی با حضور رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش آغاز شد.
جشن شکوفهها امروز (۳۰ شهریور) برای ورود یک میلیون و ۱۵۴ هزار دانشآموز کلاساولی به مدرسه برگزار میشود، مراسمی که امسال در کنار شور و هیجان نخستین تجربه مدرسه، با برنامههایی برای گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز و فرهنگی و اجرای طرح «مهر شهدایی» همراه خواهد بود.
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