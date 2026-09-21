به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز دوشنبه با حضور در دبستان حضرت فاطمه زهرا (س) منطقه ۱۱ شهر تهران زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را نواخت.

رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در سخنانی با تأکید بر ظرفیت و توانمندی دانش‌آموزان برای ساختن آینده کشور، گفت: اگر ذهن و فکر شما بر بهترین شدن متمرکز باشد، می‌توانید به این هدف دست پیدا کنید.

پزشکیان با اشاره به مسیر زندگی و پیشرفت خود، اظهار داشت: من به عنوان رئیس‌جمهور، از یک خانواده معمولی به این جایگاه رسیده‌ام و این نشان می‌دهد که انسان می‌تواند با تلاش و پشتکار مسیر پیشرفت خود را طی کند.

پزشکیان خطاب به دانش‌آموزان، افزود: باید تلاش کنید فردای کشور را به گونه‌ای بسازید که هیچ بیگانه‌ای جرأت نکند به ملت ایران به چشم انسان‌های ضعیف نگاه کند.

رئیس‌جمهور در ادامه، «تلاش» را یکی از الزامات دستیابی به موفقیت دانست و بر ضرورت همدلی و دوستی میان دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: در کنار تلاش، باید با یکدیگر دوست باشید. اگر با هم اختلاف و درگیری داشته باشید، بخشی از تلاش‌هایتان هدر خواهد رفت؛ بنابراین هم باید تلاش کنید، هم با یکدیگر دوست باشید و هم به هم کمک کنید.

پزشکیان همچنین با تأکید بر اهمیت آموزش صحیح و اصولی دانش‌آموزان اظهار کرد: شما می‌توانید بهترین باشید و ما نیز تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود تا بهترین‌ها را در اختیار شما قرار دهیم.

رئیس جمهور افزود: دولت تلاش خواهد کرد فضای دوستی، مشارکت و تلاش را برای دانش‌آموزان فراهم کند تا آنان بتوانند در محیطی مناسب، مسیر رشد و پیشرفت خود را دنبال کنند.

پزشکیان در توصیه به دانش‌آموزان، علم و مهارت را پیش‌نیاز حل مسائل موجود برشمرد و گفت: چنانچه شما دانش‌آموزان خوب درس بخوانید و مهارت‌های لازم را فرا بگیرید، می‌توانید مشکلات خانواده، محله، شهر، کشور و حتی دنیا را حل کنید. بدون شک یاد گرفتن درس‌هایتان بدون مهارت، نتیجه لازم و مطلوب را نخواهد داشت، زیرا باید بتوانید آنچه را که آموخته‌اید در عمل اجرا کنید.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان و فرزندان ایران سرمایه های ارزشمند کشور هستند، یادآور شد: شما از طلا با ارزش تر هستید. چنانچه مهارت‌های لازم را بیاموزید، می‌توانید به جایگاه‌های بالایی دست پیدا کنید. یادتان باشد که همیاری و همکاری با مردم و کشور را یاد بگیرید و در مسیری که قرار دارید، بهترین باشید. برای اینکه اهداف‌تان به نتیجه برسد، به صورت گروهی کار کنید، زیرا در تنهایی به نتیجه مطلوب نخواهید رسید.

پزشکیان در بخش دیگر سخنان خود، صرفه‌جویی را یکی از درس‌هایی نامید که دانش‌آموزان باید از مدرسه و به صورت عملی آن را فرا بگیرند و افزود: متأسفانه دشمنان اقداماتی انجام داده‌اند که باعث شده است اکنون با ناترازی‌هایی در حوزه برق و انرژی مواجه باشیم. نبود برق و انرژی باعث می‌شود تا چرخ تولید نچرخد و عده‌ای بیکار شوند. این مسائل باعث ایجاد گرانی، تورم و سایر مشکلات می‌شود. بنابراین همه باید تلاش کنیم تا در کلاس درس یا خانه‌هایمان در مصرف برق و انرژی صرفه‌جویی کنیم و برای تولید ثروت و افزایش اشتغال سهمی داشته باشیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا، گفت: اقداماتی که دشمنان ما در جنگ ۱۲ روزه و رمضان انجام داده‌اند، ناجوانمردانه بود. اکنون به دنبال این هستند تا با ایجاد مشکلات و بیکاری، جامعه ما را با فروپاشی مواجه کنند؛ بنابراین درست مصرف کردن، کار خوبی است که می‌توانیم در برابر اقدامات دشمنان انجام دهیم و هزینه صرفه‌جویی را برای آنکه بستر را برای بهترین شدن شما آماده کنیم، خرج خواهیم کرد.

پزشکیان با بیان این نکته که با مهارت‌افزایی، قدرت و علم می‌توانیم ثروتمند شویم، بار دیگر تأکید کرد: توانایی حل مسئله و ارتباطات مؤثر، از دیگر مؤلفه‌هایی است که می‌توان در کلاس درس آن را یاد گرفت و به واسطه آن به کشور خدمت کرد تا ثروتمند شویم.

رئیس‌جمهور همچنین با حضور در کلاس درس و در جمع دانش‌آموزان، با طرح این سؤال به عنوان پرسش مهر: «مشکل را چگونه پیدا کنیم؟ و آنگاه چگونه حل کنیم؟» یادآور شد: اگر بتوانیم پاسخ مناسبی به این سؤال بدهیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم و راه‌حلی برای آن بیابیم، زیرا خداوند انسان را به گونه‌ای خلق کرده است که در رویارویی با مشکلات، راه‌حل‌های متفاوتی را ارائه می‌کند. از همین‌رو روش‌های حل مسائل متنوع است.

پزشکیان تأکید کرد: به دنبال این هستیم که مشکلات مملکت را حل کنیم. برای این کار نیاز به همزبانی، تجربه و ارتباطات مؤثر است. چنانچه با یکدیگر دعوا داشته باشیم، قدرتمان از بین می‌رود و با دستان خودمان برای یکدیگر ایجاد مشکل می‌کنیم.

رئیس‌جمهور اندیشه و فکر را بنیان اصلی حل مسائل و آبادانی مملکت برشمرد و تصریح کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا در کشورمان در پی به شهادت رساندن دانش‌آموزان بی‌گناه، چنان جنایتی کردند که خارج از بیان آن در لغت است. دانش‌آموزانمان باید بدانند که قدرت در قلدری و زور و استفاده از بازو نیست، بلکه دشمنان از اندیشه و فکر ما می‌ترسند. ضرورت دارد همه دانش‌آموزان مهارت‌های لازم را در نظام تعلیم و تربیت کسب کنند و به ارزش‌های این آب و خاک پایبند باشند.

پزشکیان ادامه داد: حمله دشمنان به مدارس، دانشگاه‌ها، مظاهر و دستاوردهای علمی، نشان از این دارد که آنها با علم و دانش ما ایرانیان مخالف هستند و نمی‌خواهند پیشرفت کنیم. آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌کوشند تا جامعه ایران به سمت و سویی برود که در پی بروز کاستی‌ها و مشکلات دچار اختلاف شود. حفظ اتحاد و انسجام مردم اجازه نخواهد داد که ارزش‌ها را از میان بردارند.

رئیس‌جمهور در توصیه به معلمان یادآور شد: روش تدریس و عملکرد شما در کلاس درس، مبتنی بر کار گروهی و حل مسائل باشد. استعدادهای دانش‌آموزان را کشف کنید. آنها ذخایر آینده کشور و آینده‌سازان ما هستند. اگر چه اکنون نسبت به آنچه که ایده‌آل است، در نظام تعلیم و تربیت فاصله داریم، اما تغییر رفتار زمان‌بر است. چنانچه دانش‌آموزان درست تربیت شوند، شخصیت و اندیشه آنها رشد و توسعه یابد، می‌توانند به کشور با همیاری و همدلی کمک کنند.

پزشکیان در پیامی خطاب به خانواده شهدا، دانش‌آموز میناب و با قرائت آیه «الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» اعلام کرد نباید بچه‌ها را غمگین کرد. متأسفانه آنچه که در میناب اتفاق افتاد، حادثه بسیار تلخی بود و قابل فراموش کردن نیست، اما زندگی ادامه دارد و با قدرت باید مسیر را رفت و اجازه نداد که دشمنان با ایجاد توطئه‌ها به اهداف زشت و پلید خود برسند. این اتفاق باید به عنوان نمود جنایت و وحشی‌گری و بربریت معرفی شود؛ آنها با علم و اندیشه مقابله کردند.

رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگر حضور در مدرسه فاطمه زهرا(س)، در جمع معلمان با بیان اینکه باور دارم آنچه شما معلمان به دانش‌آموزان می‌آموزید، موجب می‌شود که آنها آینده مملکت ما را بسازند، گفت: با تربیت درست و آموزش اصولی، زمینه را برای شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان ایجاد کنیم. روش‌های آموزشی را گسترش دهیم، به گونه‌ای که دانش‌آموزان در محیط کلاس و مدرسه به صورت عملی آموزش ببینند. مجدد تکرار می‌کنم توجه به همدلی و صرفه‌جویی، از مهم‌ترین مصادیقی است که می‌توان به دانش‌آموزان در سنین پایین آموخت، ولی باید خودمان ابتدا عامل به گفته‌ها و توصیه‌ها باشیم.

پزشکیان با نقد توسعه نامتوازن و بارگذاری نادرست برخی از کلان‌شهرها از جمله تهران، توجه به منابع و مصارف را ضروری برشمرد و گفت: برای تمام طرح‌ها نیازمند چشم‌انداز اصولی هستیم. بی‌توجهی به این موضوع باعث شده است تا در بخش‌های مختلف با ناترازی‌هایی مواجه باشیم که ممکن است بسترساز اعتراضات اجتماعی باشد. دشمن می‌خواهد از شرایط موجود سوءاستفاده کند؛ بنابراین معلمان می‌توانند در حوزه تغییر رفتار و مسائل اجتماعی بر روی دانش‌آموزان اثرگذار باشند.

رئیس‌جمهور تناسب میان آموزش عملی و تئوری را پیش‌نیاز تدریس در مدارس نامید و با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین علی(ع)، گفت: چنانچه کسی می‌خواهد معلم دیگری باشد، ابتدا باید خودش آموزش دیده باشد و بعد به دیگران آموزش دهد. آموزش درست از طریق رفتار در مخاطب نهادینه می‌شود. اکنون نیازمند یاددهی خدمت بی‌منت، انصاف، عدل و همدلی هستیم. اگر این رفتارها در وجود معلم دیده شود، دانش‌آموزان نیز به آن عمل خواهند کرد، زیرا زبان عمل گویاتر و عمیق‌تر از تمام الفاظ است.

پزشکیان قرآن را کتابی برای عمل به آیات آن معرفی کرد و گفت: چنانچه به آموزه‌های آیات قرآن عمل می‌کردیم، اکنون شرایط ما متفاوت بود. هدف از خواندن کتاب قرآن، عمل به آن است. به‌کارگیری علم و حکمت موجب نتیجه‌بخشی می‌شود. یکی از مصادیق صراط مستقیم که در قرآن وجود دارد، بیان حرف حق، وفا به عهد و پرهیز از پیمان‌شکنی است. چنانچه قرآن را بخوانیم و به آن عمل نکنیم، با عذاب روبرو خواهیم شد. عمل انسان است که باعث می‌شود امور اصلاح شود و راه نجات را بیابیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه پیگیر مسائل و مباحث صنفی و آموزشی شما معلمان هستیم، در پایان گفت: برای ایجاد تحول نیازمند این هستیم که راه‌های دیگر را برویم و مانند حضرت ابراهیم(ع) قالب‌شکنی کنیم و با عقل و استدلال مسائل را مورد کاوش قرار دهیم. شما نیز به دانش‌آموزان بیاموزید که از چارچوب‌های ذهنی خود فراتر روند تا ذهن‌شان باز شود. آنها را افرادی خلاق و قالب شکن تربیت کنید. برای بهبود و تغییر شرایط و روش‌های آموزشی، از تکنولوژی‌های جدید آموزشی استفاده خواهیم کرد. بدون شک اگر راه‌های موجود یا گذشته نتیجه‌بخش بود، اکنون در وضعیت موجود قرار نداشتیم.