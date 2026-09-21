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کد مطلب 6953724
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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

شعرخوانی علیرضا قزوه در بزرگداشت هفته هنری بسیج

شعرخوانی علیرضا قزوه در بزرگداشت هفته هنری بسیج

علیرضا قزوه، شاعر و مدیر فرهنگی، در مراسم بزرگداشت هفته هنر بسیج و روز بسیج هنرمندان به شعرخوانی پرداخت.

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