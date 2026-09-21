دریافت 3 MB کد مطلب 6953724 https://mehrnews.com/x3d7bL ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴ کد مطلب 6953724 فیلم هنر فیلم هنر ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴ شعرخوانی علیرضا قزوه در بزرگداشت هفته هنری بسیج علیرضا قزوه، شاعر و مدیر فرهنگی، در مراسم بزرگداشت هفته هنر بسیج و روز بسیج هنرمندان به شعرخوانی پرداخت. کپی شد مطالب مرتبط تقوا و معنویت؛ رمز ماندگاری شهریار در قله شعر و ادب اجرا گلریز در مراسم بزرگداشت هفته هنری بسیج «بانکانی توار»؛ روایت هنر بانوان بلوچ در نیکشهر شعرخوانی استاد اسرافیلی در مراسم بزرگداشت هفته هنری بسیج از شهریار تا شاعران جوان؛ تأکید بر ضرورت تنوع و تکثر در شعر معاصر برچسبها شعر شعرخوانی بسیج هنرمندان علیرضا قزوه
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