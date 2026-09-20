از شهریار تا شاعران جوان؛ تأکید بر ضرورت تنوع و تکثر در شعر معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز شعر و ادب فارسی، نشست ادبی «منظومه» با حضور جمعی از شاعران و فعالان کانونهای ادبی، عصر شنبه ۲۸ شهریورماه، به میزبانی امیرعلی سلیمانی در سروستان باغ کتاب تهران برگزار شد. در این نشست، اکبر کتابدار، سیدتقی سیدی، امید روزبه، سجاد سامانی، امید چاووشی و جمعی از اعضای کانونهای ادبی «آیینه» و «هنگام» حضور داشتند و ضمن شعرخوانی، درباره جایگاه شعر در فرهنگ ایرانی، ضرورت تداوم محافل ادبی و اهمیت حمایت از شاعران جوان و نوقلم به گفتوگو پرداختند.
شعر؛ بخشی از بنمایه فرهنگی ایران
در ابتدای این نشست، امیرعلی سلیمانی، شاعر و میزبان برنامه، با قرائت غزلی از استاد شهریار، به استقبال روز شعر و ادب فارسی رفت و ضمن خوشامدگویی به شاعران و حاضران، حضور شاعران میهمان و نمایندگان کانونهای ادبی فعال تهران را فرصتی ارزشمند برای شکلگیری گفتوگو و تبادل تجربه در حوزه شعر دانست. سلیمانی با اشاره به جایگاه شعر در فرهنگ ایرانی گفت: مملکت ما بنمایههای فرهنگی خود را از شعر گرفته است و در نظر گرفتن یک روز به این مناسبت فرصت ارزشمندی است.
وی افزود: شعر تنها یک قالب هنری نیست و برای بسیاری از مردم، فرصتی برای فاصله گرفتن از روزمرگیها و بازگشت به دنیای احساس، اندیشه و خیال به شمار میرود. به گفته او، همین پیوند میان زندگی روزمره و شعر، اهمیت برگزاری و تداوم نشستهای ادبی را دوچندان میکند.
توجه کانون شعر هنگام به شاعران جوان
در ادامه، سلیمانی از امید چاووشی، مدیر «کانون شعر هنگام»، دعوت کرد تا درباره فعالیتهای این کانون سخن بگوید و برای حاضران شعرخوانی کند. چاووشی ضمن قدردانی از برگزاری این نشست، گردهمایی شاعران و علاقهمندان به شعر و ادبیات را اتفاقی ارزشمند دانست و درباره شکلگیری و فعالیتهای کانون شعر هنگام توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات این کانون گفت: جلسات کانون شعر هنگام به صورت منظم چهارشنبهها برگزار میشود و یکی از محورهای اصلی فعالیت آن، توجه به نسل شاعران جوان و نوقلم است. او تأکید کرد که فراهم کردن فضایی برای حضور و شنیده شدن شاعران جوان میتواند زمینهای برای رشد و شکلگیری تجربههای تازه در شعر معاصر فراهم کند.
در ادامه این بخش، چاووشی به شعرخوانی پرداخت و سلیمانی نیز با اشاره به سابقه ۲۳ ساله مدیریت کانون ادبی هنگام، این استمرار در فعالیتهای ادبی را شایسته تقدیر دانست.
زیبایی در تنوع آثار شکل میگیرد
یکی از محورهای مهم این نشست، موضوع تنوع در شعر و حضور شاعران با نگاهها و سبکهای مختلف بود. سلیمانی با اشاره به حضور شاعران متنوع در این نشست، آن را یکی از نقاط قوت برنامه دانست و گفت: امروز صداهای مختلف در گعدههای ادبی دیده نمیشود و این نقطه ضعفی است که باید رفع شود.
وی ادامه داد: زیبایی در تنوع آثار شکل میگیرد. و تأکید کرد که حضور شاعران با سبکها، تجربهها و نگاههای متفاوت میتواند به پویایی بیشتر محافل ادبی کمک کند.
به گفته سلیمانی، گردهماییهای ادبی زمانی میتوانند نقش مؤثرتری در جریان شعر ایفا کنند که امکان حضور و گفتوگوی طیفهای مختلف شاعران را فراهم کنند و به جای محدود شدن به یک سلیقه یا جریان خاص، بستری برای شنیده شدن صداهای متنوع باشند.
تداوم ۸۸ جلسه شاهنامهخوانی در کانون ادبی آیینه
در بخش دیگری از نشست، مدیر کانون ادبی آیینه ضمن معرفی فعالیتهای این کانون، از شاعران و اعضای فعال آن قدردانی کرد. وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات شاهنامهخوانی در این کانون گفت: تاکنون ۸۸ جلسه شاهنامهخوانی در ابتدای نشستهای کانون برگزار شده و این برنامه به صورت مستمر ادامه داشته است.
او این جلسات را فرصتی ارزشمند برای ارتباط اعضای کانون با متون کلاسیک ادبیات فارسی دانست و از ارائه شاهنامه با زبان و بیان شیوای حسین جنتمکان یاد کرد.
روایت خاطرات شهریار و اوستا از زبان اکبر کتابدار
در ادامه نشست، اکبر کتابدار، شاعر پیشکسوت، به بیان خاطراتی از چهرههای شناختهشده شعر و ادب فارسی از جمله مهرداد اوستا، صبا و استاد شهریار پرداخت. کتابدار با اشاره به نقش شعر در ثبت و بازآفرینی خاطرات گفت: تصویر کردن خاطرات به زبان و با کمک شعر، هنری است که شاعران از آن بهره میبرند.
وی در ادامه با بازگویی خاطرهای دیگر از استاد شهریار، بخشی از شعر این شاعر نامدار را برای حاضران قرائت کرد. حضور و روایت خاطرات شاعران پیشکسوت در این بخش، فرصتی برای پیوند میان تجربه نسلهای مختلف شاعران و انتقال بخشی از خاطرات و روایتهای شفاهی جامعه ادبی به نسل جدید بود.
شعرخوانی شاعران مهمان
بخش دیگری از نشست ادبی «منظومه» به شعرخوانی شاعران حاضر اختصاص داشت. سجاد سامانی، دیگر شاعر میهمان این برنامه، شعری برای حاضران قرائت کرد و پس از او امید روزبه نیز ضمن قدردانی از برگزاری نشستهای ادبی، شعری خواند. سیدتقی سیدی نیز در ادامه این برنامه به شعرخوانی پرداخت و فضای نشست با قرائت آثار شاعران حاضر ادامه پیدا کرد.
در مجموع، حضور شاعران با تجربهها و سبکهای مختلف، در کنار اعضای کانونهای ادبی و شاعران جوان، فضای این نشست را به محلی برای شعرخوانی، دیدار و تبادل تجربه میان فعالان حوزه شعر تبدیل کرد.
پایان یک شب شاعرانه در سروستان باغ کتاب
نشست ادبی «منظومه» در پایان با حضور شاعران و فعالان کانونهای ادبی در کنار یکدیگر و ثبت عکس یادگاری به پایان رسید.
این نشست همزمان با روز شعر و ادب فارسی، ۲۸ شهریورماه در سروستان باغ کتاب تهران برگزار شد؛ برنامهای که در کنار شعرخوانی و مرور خاطرات چهرههای ادبی، بر اهمیت استمرار فعالیت کانونهای ادبی، توجه به شاعران جوان و نوقلم و ضرورت شکلگیری محافلی با حضور صداها و نگاههای متنوع در شعر معاصر تأکید داشت.
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