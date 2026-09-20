«بانکانی توار»؛ روایت هنر بانوان بلوچ در نیکشهر

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره شعر، داستان و هنر بانوان «بانکانی توار» ظهر یکشنبه با حضور هنرمندانی از سیستان و بلوچستان و استان‌های هرمزگان، خراسان رضوی و تهران در شهرستان نیکشهر برگزار شد.

عبدالسلام بلوچ‌زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این جشنواره به مناسبت روز شعر و ادب فارسی برگزار شد و با استقبال علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر همراه بود.

وی افزود: شعرخوانی بانوان شاعر، اجرای موسیقی فولکلور بلوچی، نمایشگاه آثار هنری بانوان و تجلیل از ۱۵ بانوی بلوچ صاحب اثر ادبی از جمله برنامه‌های این جشنواره بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: جشنواره «بانکانی توار» زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بانوان هنرمند، پاسداشت زبان و ادب فارسی و تقویت ارتباطات فرهنگی میان هنرمندان استان و دیگر نقاط کشور فراهم کرد.