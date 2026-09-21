تقوا و معنویت؛ رمز ماندگاری شهریار در قله شعر و ادب

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدتقی پورمحمدی صبح دوشنبه در آیین بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و مقام ادبی استاد سیدمحمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) در مرند، با اشاره به جایگاه شعر و ادب در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: شعر و خوشنویسی از جمله هنرهایی هستند که در فرهنگ اسلامی جایگاهی ویژه داشتهاند و آثار ارزشمندی از این دو حوزه در تاریخ تمدن اسلامی بر جای مانده است.
وی افزود: شعر و ادب در سیره اهلبیت عصمت و طهارت (ع) و آثار بزرگان دینی از جمله امیرالمؤمنین (ع)، امام حسین (ع) و امام رضا (ع) جایگاه ویژهای داشته و در دوران معاصر نیز در اندیشه و آثار بزرگانی همچون علامه طباطبایی و علامه جعفری نمود پیدا کرده است.
آذربایجان خاستگاه چهرههای ماندگار ادب
امام جمعه مرند با اشاره به پیشینه ادبی و تمدنی آذربایجان گفت: این خطه در طول تاریخ، شاعران و ادیبان بزرگی را در دامان خود پرورش داده و چهرههایی همچون خاقانی، صائب تبریزی، نظامی گنجوی، فضولی و حکیم نباتی از مفاخر این منطقه به شمار میروند.
پورمحمدی ادامه داد: استاد سیدمحمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) نیز یکی از مفاخر برجسته این دیار و از چهرههای درخشان شعر و ادب ایران است که نام و آثار او فراتر از مرزهای جغرافیایی شناخته شده است.
تقوا و معنویت، وجه تمایز شهریار
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ماندگاری شهریار تنها به توانایی ادبی او محدود نمیشود، تصریح کرد: در کنار قریحه و نبوغ ادبی، تقوا، دیانت، پاکی روح و تحول معنوی و عرفانی، از مهمترین ویژگیهایی بود که شخصیت و آثار شهریار را متمایز کرد.
وی گفت: این ویژگیها بهویژه در دوره پختگی فکری و سالهای پایانی زندگی شهریار در اشعار او نمود بیشتری پیدا کرد و به آثار این شاعر رنگ و بوی معنوی بخشید.
«حیدربابایه سلام» روایتگر هویت آذربایجان
پورمحمدی با اشاره به توانمندی شهریار در سرودن شعر به زبانهای فارسی و ترکی اظهار کرد: تسلط این شاعر بر هر دو زبان و خلق آثار ماندگار در این دو حوزه، جلوهای از نبوغ و استعداد کمنظیر اوست.
وی منظومه «حیدربابایه سلام» را از آثار شاخص شهریار دانست و افزود: این منظومه تصویری ماندگار از هویت، فرهنگ، اصالت، خاطرات و پیوندهای عاطفی مردم آذربایجان ارائه کرده و همچنان از آثار اثرگذار در ادبیات ترکی به شمار میرود.
شهریار؛ شاعر شعرهای آیینی و انقلابی
امام جمعه مرند با اشاره به اشعار آیینی و مذهبی شهریار خاطرنشان کرد: سرودههای این شاعر در رثای حضرت سیدالشهدا (ع) و اهلبیت (ع) نشاندهنده عمق باورهای دینی و معنوی اوست.
وی ادامه داد: اشعار شهریار درباره انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، بسیج، ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب نیز بخش دیگری از آثار این شاعر است که نشاندهنده توجه او به مسائل اجتماعی و تحولات معاصر است.
شعر شهریار فراتر از مرزهای جغرافیایی
پورمحمدی با اشاره به ارتباطات ادبی شهریار با شاعران قفقاز و منطقه گفت: تعاملات ادبی و عاطفی این شاعر با اهل فرهنگ کشورهای منطقه نشان داد که شعر میتواند زمینهساز پیوند میان ملتهایی باشد که از ریشههای مشترک تاریخی و فرهنگی برخوردارند.
وی افزود: آثار شهریار ظرفیت آن را دارد که پیوند نسلهای جدید با هویت، فرهنگ و میراث ادبی ایران و آذربایجان را تقویت کند و معرفی این میراث به نسل جوان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
گفتنی است، آیین بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و مقام ادبی استاد شهریار با حضور جمعی از مسئولان، شاعران، ادیبان و علاقهمندان به فرهنگ و هنر در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند برگزار شد و شعرخوانی شاعران منطقه و تجلیل از فعالان حوزه کتاب و ادب از جمله برنامههای این مراسم بود.
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