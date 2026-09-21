به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، طی پیامی ارتحال حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.
در متن پیام رئیس قوه قضاییه آمده است: روح مطهر فقیه عالیمقام و مرجع عظام، حضرت آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی (قدّسالله نفسه و اعلیالله مقامه) به ملکوت اعلی پیوست. ارتحال این فقیه و مرجع روشنضمیر، فقدان و ثلمهای بزرگ است.
عمر مبارک ایشان مشحون از حسنات، با نامهی عملی سرشار از خیرات و مبرّات بود. مجاهدت این بقیةالسلف اعاظم در تعلیم و تعلم فقه آل محمّد (علیهم السّلام) زبانزد و چشمگیر بود
ایشان از نگهبانانِ امانتدارِ میراث اصیل و عَریق تشیع و از استوانههای حوزههای علمیه و از برجستگان علمی و عملی مکتب نورانی فقه جعفری بودند.
مقام علمی و پرورش شاگردان و تلامیذ برجسته و متعیّن، در کنار تقوا و اخلاص این عالم بزرگوار، شخصیت جامعی از ایشان ساخته بود.
اینجانب مصیبت این فقدان تأسفبار را به پیشگاه حضرت بقیّةالله الاعظم (ارواحنا فداه) و به علمای عظام، مراجع تقلید، فضلاء، حوزههای علمیه و به عموم شیعیان و علاقهمندان و مقلدان ایشان و بخصوص به بیت شریف و منیع آن مرحوم تسلیت میگویم و رحمت، لطف، تفضل و غفران الهی را برای آن عالم عروج کرده مسئلت مینمایم.
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