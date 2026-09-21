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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۵

اژه ای ارتحال آیت‌الله شبیری را تسلیت گفت

اژه ای ارتحال آیت‌الله شبیری را تسلیت گفت

رئیس قوه قضائیه در پیامی، ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، طی پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.

در متن پیام رئیس قوه قضاییه آمده است: روح مطهر فقیه عالی‌مقام و مرجع عظام، حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (قدّس‌الله نفسه و اعلی‌الله مقامه) به ملکوت اعلی پیوست. ارتحال این فقیه و مرجع روشن‌ضمیر، فقدان و ثلمه‌ای بزرگ است.

عمر مبارک ایشان مشحون از حسنات، با نامه‌ی عملی سرشار از خیرات و مبرّات بود. مجاهدت این بقیة‌السلف اعاظم در تعلیم و تعلم فقه آل محمّد (علیهم السّلام) زبانزد و چشمگیر بود

ایشان از نگهبانانِ امانت‌دارِ میراث اصیل و عَریق تشیع و از استوانه‌های حوزه‌های علمیه و از برجستگان علمی و عملی مکتب نورانی فقه جعفری بودند.

مقام علمی و پرورش شاگردان و تلامیذ برجسته و متعیّن، در کنار تقوا و اخلاص این عالم بزرگوار، شخصیت جامعی از ایشان ساخته بود.

اینجانب مصیبت این فقدان تأسف‌بار را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله الاعظم (ارواحنا فداه) و به علمای عظام، مراجع تقلید، فضلاء، حوزه‌های علمیه و به عموم شیعیان و علاقه‌مندان و مقلدان ایشان و بخصوص به بیت شریف و منیع آن مرحوم تسلیت می‌گویم و رحمت، لطف، تفضل و غفران الهی را برای آن عالم عروج کرده مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 6953396
مهسا حيدری توچائی

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