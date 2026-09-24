  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

اژه‌ای: پزشکیان در سازمان ملل از حقوق مردم ایران دفاع کرد

اژه‌ای: پزشکیان در سازمان ملل از حقوق مردم ایران دفاع کرد

رئیس قوه قضائیه با تمجید از سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: مسعود پزشکیان با صلابت از حقوق مردم ایران دفاع کرد.

به گزارش خبرگزازی مهر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی نوشت:

سخنرانی ریاست محترم جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، حقیقتاً سرشار و مشحون از نکات نغز و عزتمندانه بود.

آقای پزشکیان با استظهار به میراث معنوی امام خامنه‌ای شهید، با صلابت و استوار از حقوق حقه مردم ایران دفاع کرد و جانیان آمریکایی و صهیونیستی را رسوا ساخت. اکنون صدای عدالت‌خواهی ملت ایران در گوش آزادگان جهان طنین‌انداز است.

آنچه واضح است، آن است که آمریکا و رژیم صهیونسیتی در تجاوز به ایران، مرتکب جنایات جنگی عدیده شدند. وفق موازین حقوق بین‌الملل، هم خودِ اصل تجاوز آنها، نامشروع و غیرقانونی بود و هم جنایاتی که در خلال این تجاوز مرتکب شدند، در دسته جنایات فاحش و بعضاً افحش جنگی می‌گنجد.

حقیقت امر آن است که ما از جامعه بین‌الملل و مجامع بین‌المللی، مطالبه‌گر و طلبکار هستیم؛ آنان در واکنش به جنایات جنگی عدیده آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال مردم ایران، سکوت و انفعال همراه با تأیید را پیشه کردند.

نهادهای به اصطلاح بین‌المللی و مدافع حقوق بشر، چشمان‌شان را بر جنایات جنگی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه مردم ایران بستند.

کد مطلب 6957285
مهسا حيدری توچائی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها