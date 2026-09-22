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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

جانبازان سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی هستند

جانبازان سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی هستند

اهواز - رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: جانبازان، سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی هستند و ملت ایران به وجود آنان افتخار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی آرانی عصر امروز سه‌شنبه در دیدار با جانباز سرافراز جنگ رمضان، احمد سیاحی با تجلیل از ایثارگری‌های جانبازان اظهار کرد: مردم ایران در جریان جنگ‌های اخیر، چشم امیدشان به نیروهای مسلح به‌ویژه رزمندگان و متخصصان حوزه هوافضا بود و اقدامات آنان موجب عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران شد.

وی با اشاره به تلاش‌های شهید حاجی‌زاده و دیگر فرماندهان و متخصصان نیروهای مسلح افزود: دقت و توانمندی موشکی کشور حاصل مجاهدت و اخلاص نیروهای مؤمن و انقلابی است؛ همان نیروهایی که با تکیه بر دانش، ایمان و روحیه جهادی، اقتدار ایران اسلامی را به جهانیان نشان دادند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: در جریان جنگ‌های اخیر بسیاری از مردم آرزو داشتند در میدان دفاع از کشور نقش‌آفرینی کنند، اما جانبازان و رزمندگان این مسیر را با نثار جان و سلامت خود پیمودند و امنیت و عزت امروز کشور مرهون فداکاری آنان است.

وی با اشاره به اهتمام رئیس قوه قضاییه نسبت به خانواده شهدا و جانبازان گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای توجه ویژه‌ای به مسائل ایثارگران دارد و تأکید دارد که اعضای شورای قضایی در سفرهای استانی دیدار با جانبازان را مورد توجه قرار دهند و در حد توان برای رفع نیازهایشان اقدام کنند.

مسجدی آرانی در ادامه با اشاره به روند درمان جانباز احمد سیاحی بیان کرد: مسائل درمانی این جانباز سرافراز باید به‌صورت جدی پیگیری شود و هر اقدامی که در حوزه مسئولیت دستگاه قضایی یا وزارت بهداشت امکان‌پذیر باشد، برای کمک به وی و سایر جانبازان انجام خواهد شد.

وی در پایان با آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای این جانباز، افزود: همه ما به وجود جانبازانی مانند شما افتخار می‌کنیم و امیدواریم خداوند متعال سلامتی کامل را به شما عنایت کند تا بار دیگر با توان و قوت در مسیر خدمت به کشور حضور داشته باشید.

در این دیدار علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان، سیدمصطفی طباطبایی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان و مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6955467

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