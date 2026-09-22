به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی آرانی عصر امروز سه‌شنبه در دیدار با جانباز سرافراز جنگ رمضان، احمد سیاحی با تجلیل از ایثارگری‌های جانبازان اظهار کرد: مردم ایران در جریان جنگ‌های اخیر، چشم امیدشان به نیروهای مسلح به‌ویژه رزمندگان و متخصصان حوزه هوافضا بود و اقدامات آنان موجب عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران شد.

وی با اشاره به تلاش‌های شهید حاجی‌زاده و دیگر فرماندهان و متخصصان نیروهای مسلح افزود: دقت و توانمندی موشکی کشور حاصل مجاهدت و اخلاص نیروهای مؤمن و انقلابی است؛ همان نیروهایی که با تکیه بر دانش، ایمان و روحیه جهادی، اقتدار ایران اسلامی را به جهانیان نشان دادند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: در جریان جنگ‌های اخیر بسیاری از مردم آرزو داشتند در میدان دفاع از کشور نقش‌آفرینی کنند، اما جانبازان و رزمندگان این مسیر را با نثار جان و سلامت خود پیمودند و امنیت و عزت امروز کشور مرهون فداکاری آنان است.

وی با اشاره به اهتمام رئیس قوه قضاییه نسبت به خانواده شهدا و جانبازان گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای توجه ویژه‌ای به مسائل ایثارگران دارد و تأکید دارد که اعضای شورای قضایی در سفرهای استانی دیدار با جانبازان را مورد توجه قرار دهند و در حد توان برای رفع نیازهایشان اقدام کنند.

مسجدی آرانی در ادامه با اشاره به روند درمان جانباز احمد سیاحی بیان کرد: مسائل درمانی این جانباز سرافراز باید به‌صورت جدی پیگیری شود و هر اقدامی که در حوزه مسئولیت دستگاه قضایی یا وزارت بهداشت امکان‌پذیر باشد، برای کمک به وی و سایر جانبازان انجام خواهد شد.

وی در پایان با آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای این جانباز، افزود: همه ما به وجود جانبازانی مانند شما افتخار می‌کنیم و امیدواریم خداوند متعال سلامتی کامل را به شما عنایت کند تا بار دیگر با توان و قوت در مسیر خدمت به کشور حضور داشته باشید.

در این دیدار علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان، سیدمصطفی طباطبایی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان و مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان نیز حضور داشتند.