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کد مطلب 6959150
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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

گام بزرگ ایران در خودکفایی سلول‌های بنیادی

گام بزرگ ایران در خودکفایی سلول‌های بنیادی

ایران با ۲۵۰ هزار نمونه در رتبه دوم جهانی ذخیره سازی بند ناف را به خود اختصاص داده است.

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