دریافت 20 MB کد مطلب 6959150 https://mehrnews.com/x3d9sv ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰ کد مطلب 6959150 فیلم سلامت فیلم سلامت ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰ گام بزرگ ایران در خودکفایی سلولهای بنیادی ایران با ۲۵۰ هزار نمونه در رتبه دوم جهانی ذخیره سازی بند ناف را به خود اختصاص داده است. کپی شد مطالب مرتبط رقابت داوطلبان در سی و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور آغاز شد ضرورت استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای سلامت و کاهش هزینههای درمان رضوی: امیدواریم تحریمها باعث محرومیت بیماران از درمان نشود برچسبها سلول بنیادی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سلول درمانی
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