به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مصطفی قانعی در جلسه بررسی ظرفیت‌های هوش مصنوعی در تحلیل تصاویر ماموگرافی، با اشاره به اهمیت تعامل میان نهادهای علمی، فناورانه و حوزه بیمه، اظهار کرد: حضور دکتر ناصحی فرصتی فراهم کرد تا در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، گفت‌وگویی علمی و تخصصی درباره موضوع بیمه شکل بگیرد.

وی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را یکی از مسیرهای ایجاد ارزش افزوده از دانش و فناوری دانست و افزود: حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند زمینه خلق درآمد از مسیر علم و فناوری و کاهش وابستگی به منابع زیرزمینی را فراهم کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به سهم قابل توجه حوزه سلامت از هزینه‌های دولت، گفت: ما در خراسان رضوی حضور داریم تا با یک کار جمعی و استفاده از ابزار هوش مصنوعی، امکان ارتقای سطح سلامت عمومی و کاهش هزینه‌های درمان را با اولویت پیشگیری از بیماری‌ها بررسی کنیم.

قانعی افزود: در این طرح، همکاری با اداره‌کل بیمه سلامت خراسان رضوی با هدف دستیابی به نتایج دقیق و قابل استناد دنبال می‌شود تا ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه سلامت، به‌ویژه در تحلیل تصاویر ماموگرافی، مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: در صورت دستیابی به نتایج موردنظر، تجربه به‌دست‌آمده در خراسان رضوی می‌تواند زمینه اجرای این الگو در سطح کشور را فراهم کند.

تمرکز بر پیشگیری، تشخیص زودهنگام و استفاده از فناوری‌های نوین در فرایندهای سلامت، از محورهای اصلی این طرح عنوان شده است؛ رویکردی که در صورت اثبات اثربخشی آن، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مدیریت هزینه‌های سلامت و ارائه خدمات درمانی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

سازمان‌های تحول‌گرا و فناور، مسیر پیشرفت در حوزه سلامت را هموار می‌کنند

رئیس مرکز ملی تحقیقات سازمان بیمه سلامت ایران، در جلسه بررسی ظرفیت هوش مصنوعی در تحلیل تصاویر ماموگرافی، با تأکید بر اهمیت تحول فناورانه در سازمان‌ها اظهار کرد: ما نیازمند سازمان‌های تحول‌گرا و فناور هستیم. شرایط کنونی کشور نشان می‌دهد که توجه به فناوری، چه در حوزه سلامت و بهداشت و چه در سایر عرصه‌ها، اهمیت بسزایی پیدا کرده است.

وی افزود: سازمان‌هایی که وارد عرصه فناوری شده‌اند، با سرعت بیشتری مسیر پیشرفت خود را طی کرده‌اند؛ اما ورود به این عرصه، در ابتدا نیازمند تغییر رویکرد و عبور از وضعیت سنتی و حرکت به سمت ساختارهای تکنولوژیک و فناورانه است.

عابدی با اشاره به جایگاه سازمان بیمه سلامت ایران در حوزه سلامت عمومی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران از جمله سازمان‌های پیشرو در حوزه بهداشت و سلامت عمومی است که بیش از یک دهه است گام‌های اساسی در مسیر بهره‌گیری از فناوری برداشته و اکنون نیز تلاش دارد با استفاده از ابزارهای مختلف هوش مصنوعی، سطح ارائه خدمات به بیمه‌شدگان را ارتقا دهد.

رئیس مرکز ملی تحقیقات سازمان بیمه سلامت ایران خاطرنشان کرد: بهره‌مندی از ظرفیت هوش مصنوعی می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، تأثیر بسزایی در کاهش هزینه‌های سازمان داشته باشد و این همان معنای واقعی گذار از عرصه سنتی و ورود به عرصه فناوری است.

پیشگیری، راهبردی اساسی برای مدیریت هزینه‌های حوزه سلامت است

محمد وجدانی با تأکید بر اهمیت و ضرورت توجه به مقوله پیشگیری اظهار کرد: حوزه بهداشت و درمان از جمله حوزه‌هایی است که همواره با هزینه‌های قابل توجهی مواجه است و با افزایش بار بیماری‌های مزمن، سالمندی جمعیت، بیماری‌های غیرواگیر و هزینه‌های تشخیصی و درمانی، مدیریت منابع سلامت بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

وی افزود: پیشگیری می‌تواند با جلوگیری از بروز بیماری، شناسایی زودهنگام عوامل خطر و تشخیص به‌موقع بیماری‌ها، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های درمانی داشته باشد. هرچه بیماری در مراحل ابتدایی شناسایی و کنترل شود، نیاز به درمان‌های پیچیده، طولانی‌مدت و پرهزینه کاهش خواهد یافت.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی تصریح کرد: امروز در بسیاری از نظام‌های سلامت، سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت هزینه و حرکت به سمت منابع پایدار سلامت مورد توجه قرار گرفته است و سازمان بیمه سلامت ایران نیز در سال‌های اخیر رویکرد خود را از درمان‌محوری به سمت پیشگیری‌محوری و مدیریت ورودی بیماری‌ها معطوف کرده است.