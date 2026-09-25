رقابت داوطلبان در سی و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری آزمون مرحله نهایی سی و یکمین المپیاد دانشجویی کشور در رشته های «زبان و ادبیات فارسی»، «علوم جغرافیا»، «علوم اقتصادی»، «علوم قرآن و حدیث»، «علوم تربیتی»، «حقوق»، «روان شناسی»، «علوم زمین»، «شیمی»، «فیزیک»، «زیست شناسی»، «آمار»، «ریاضی»، «مهندسی برق»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی صنایع»، «طراحی صنعتی»، «مهندسی عمران»، «مهندسی مکانیک»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «مهندسی کامپیوتر»، «مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی»، «علوم و فناوری های سلولهای بنیادی و مهندسی بافت» آغاز شد.

پیش از این مرحله غیرمتمرکز در ۲ مردادماه در ۱۰ منطقه دانشگاهی برگزار شد. شرکت کنندگان مرحله غیرمتمرکز توسط دانشگاه خود گزینش شدند و پس از رقابت در قالب تیم های ۵ نفره در هر رشته المپیاد به صورت جداگانه به دانشگاه های مجری المپیاد در مراکز مناطق ده گانه معرفی شدند و در نهایت در ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ راه یافتگان به مرحله نهایی معرفی شدند.

منتخبین المپیاد غیرمتمرکز به همراه منتخبین المپیاد متمرکز (آزمون کارشناسی ارشد) که اسامی آنها از طریق درگاه مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شده است در آزمون تشریحی مرحله دوم (نهایی) المپیاد علمی دانشجویی کشور شرکت کرده اند.

برنامه آزمون مرحله نهایی سی و یکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور (جمعه ۳ مهرماه سال ۱۴۰۵) رشته ها، دروس و ساعت برگزاری

۱. المپیاد زبان و ادبیات فارسی: نثر فارسی (۸ تا ۱۰) نظم فارسی (۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵) فنون ادبی (بدیع، عروض، قافیه، تاریخ و ادبیات و سبک شناسی، دستور زبان، معانی و بیان (۱۴ تا ۱۶)

۲. المپیاد علوم جغرافیایی: مجموعه علوم جغرافیایی انسانی (جغرافیای شهری (مبانی و ایران)، جغرافیای روستایی (مبانی و ایران)، جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران ) (۸ تا ۱۰) مجموعه علوم جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی (مبانی و ایران)، ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) (۱۰:۱۵ تا ۱۱:۴۵) مهارت ها و فناوری های جغرافیایی (سنجش از دور) (۱۴ تا ۱۵)

۳. المپیاد علوم اقتصادی: اقتصاد خرد (۸ تا ۹:۳۰) اقتصاد کلان (۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵) آمار و اقتصاد سنجی (۱۴ تا ۱۵:۳۰) ریاضیات و اقتصاد ریاضی (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵)

۴. المپیاد علوم قرآن و حدیث: تفسیر (۸ تا ۱۰) علوم قرآنی (۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵) حدیث (۱۴ تا ۱۶) توجه: همراه داشتن کتاب قرآن مجید در جلسه آزمون های المپیاد الهیات و معارف اسالمی ممنوع است.

۵. المپیاد علوم تربیتی: مدیریت آموزشی (۸ تا ۹:۱۵) برنامه ریزی درسی و آموزشی (۹:۳۰ تا ۱۰:۴۵) روش ها و فنون تدریس (۱۱ تا ۱۲) تعلیم و تربیت اسلامی (۱۴ تا ۱۵:۱۵) تکنولوژی آموزشی (۱۵:۳۰ تا ۱۶:۴۵)

۶. المپیاد حقوق: حقوق مدنی (۸ تا ۹) فقه و اصول (۹:۱۵ تا ۱۰:۱۵) حقوق اساسی (۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰) حقوق بین الملل عمومی (۱۴ تا ۱۵) حقوق جزای عمومی (۱۵:۱۵ تا ۱۶:۱۵) آیین دادرسی کیفری (۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰) توجه: همراه داشتن کتاب قانون در جلسه آزمون های المپیاد حقوق ممنوع است.

۷. المپیاد روانشناسی: آمار و روش های تحقیق و روانسنجی (۸ تا ۹:۳۰) فیزیولوژی اعصاب غدد با تأکید بر روانشناسی شناختی (۹:۴۵ تا ۱۰:۴۵) آسیب شناسی روانی (بالینی و استثنایی) (۱۱ تا ۱۲) روانشناسی تحولی و شخصیت (۱۴ تا ۱۵) مباحث اساسی در روانشناسی (عمومی) (۱۵:۱۵ تا ۱۶:۱۵) توجه: در آزمون های المپیاد روانشناسی داشتن ماشین حساب ممنوع است.

۸. المپیاد علوم زمین: دفترچه شماره یک: مجموعه آب و مهندسی (آب شناسی، زمین شناسی مهندسی) و مجموعه زمین ساخت (زمین شناسی ساختاری، زمین ساخت) (۸ تا ۹:۳۰) دفترچه شماره دو: مجموعه زمین شناسی اقتصادی (زمین شناسی اقتصادی، زمین شیمی، زمین شناسی زیست محیطی) ومجموعه پترولوژی (کانی شناسی ، سنگ آذین، سنگ دگرگونی) (۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵) دفترچه شماره سه: مجموعه رسوب شناسی (رسوب شناسی، سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی نفت) و مجموعه چینه نگاری (چینه نگاری و دیرینه شناسی) (۱۴ تا ۱۵:۳۰) دفترچه شماره چهار: مهارت های زمین شناختی (سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقشه های زمین شناسی، زمین شناسی صحرایی) (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵) توجه: دانشجویان مجازند در جلسه آزمون خط کش – گونیا – نقاله و استریونت و ماشین حساب غیرمهندسی (غیر برنامه ریزی) همراه داشته باشند.

۹. المپیاد شیمی: شیمی تجزیه ۱ و ۲ و ۳ (۸ تا ۹:۳۰) شیمی فیزیک ۱ و ۲ و ۳ (۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵) شیمی معدنی ۱ و ۲ و ۳ (۱۴ تا ۱۵:۳۰) شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳ (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵)

۱۰. المپیاد فیزیک: ترمودینامیک و مکانیک آماری (۸ تا ۹:۳۰) مکانیک کلاسیک (۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵) مکانیک کوانتومی (۱۴ تا ۱۵:۳۰) الکترو مغناطیس (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵)

۱۱. المپیاد زیست شناسی: دفترچه شماره یک سؤالات اختصاصی علوم گیاهی (دسته سوالات مجموعه گیاه شناسی، فیزیولوژی گیاهی) علوم جانوری (دسته سوالات مجموعه جانورشناسی، فیزیولوژی جانوری) علوم سلولی و مولکولی (دسته سوالات میکروبیولوژی و ژنتیک، بیوشیمی و بیوفیزیک و سلولی و مولکولی) (۸ تا ۱۱) دفترچه شماره دو سؤالا عمومی فیزیولوژی گیاهی، مجموعه گیاه شناسی، فیزیولوژی جانوری، مجموعه جانورشناسی، میکروبیولوژی، ژنتیک، سلولی و مولکولی، بیوشیمی و بیوفیزیک (۱۴ تا ۱۶:۳۰) توجه: در سوالات اختصاصی دانشجویان باتوجه به گرایش به دسته سوالات مربوط به گرایش خود پاسخ دهند. در سوالات عمومی، دانشجویان بدون توجه به گرایش خود باید به تمامی سوالات پاسخ دهند.

۱۲. المپیاد آمار: مبانی احتمال، احتمال ۱ و ۲ (۸ تا ۹:۱۵) آمار ریاضی ۱ و ۲ ( ۹:۳۰ تا ۱۰:۴۵) ریاضی عمومی ۱ و ۲، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی (۱۱ تا ۱۲:۳۰). مجموعه آمار کاربردی (رگرسیون، طرح و تجزیه آزمایش ها، روش های چند متغیره گسسته، روش های چند متغیره پیوسته، سری های زمانی) (۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰) توجه: پاسخگویی به سوالات آمار کاربردی با استفاده از نرم افزارهای آماری در سایت کامپیوتری انجام می شود.

۱۳. المپیاد ریاضی: آنالیز ریاضی(ریاضی کاربردی و ریاضی محض) (۸ تا ۹:۳۰) آنالیز عددی (ریاضی کاربردی و ریاضی محض) (۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵) تحقیق در عملیات (بهینه سازی خطی) (ریاضی کاربردی)، یا جبر (ریاضی محض) (۱۴ تا ۱۵:۳۰) جبر خطی (ریاضی کاربردی و ریاضی محض) (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵) توجه: در درس سوم، دانشجو باید به انتخاب خود به یکی از سوالا تحقیق در عملیات (ریاضی کاربردی) یا به سوالات جبر (ریاضی محض) پاسخ دهد.

۱۴. المپیاد مهندسی برق: مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ (۸ تا ۹) کنترل خطی (۹:۱۵ تا ۱۰:۳۰) ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ (۱۰:۴۵ تا ۱۲) الکترونیک ۱ و ۲ (۱۴ تا ۱۵:۱۵) الکترو مغناطیس (۱۵:۳۰ تا ۱۶:۴۵)

۱۵. المپیاد مهندسی شیمی: ترمودینامیک (۸ تا ۹:۳۰) موازنه انرژی و مواد (۹:۴۵ تا ۱۱) انتقال جرم (۱۱:۱۵ تا ۱۲:۳۰) انتقال حرارت (۱۴ تا ۱۵:۳۰) مکانیک سیالات (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵)

۱۶. المپیاد مهندسی صنایع: مدلسازی ریاضی و تحقیق در عملیات (۸ تا ۱۰) آمار و احتمالات و کنترل کیفیت آماری (۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵) برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها (۱۴ تا ۱۵:۳۰) اقتصاد مهندسی و طرح (مطالعه موردی) ریزی واحدهای صنعتی (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵) * یک مسأله برگرفته از دنیای واقعی به دانشجو داده می شود و سوالات اقتصاد مهندسی و طرح ریزی واحدهای صنعتی از این مسئله داده خواهد شد. هدف، سنجش توان عملی و مهندسی دانشجو در مواجهه با مسائل دنیای واقعی مهندسی صنایع است.

۱۷. المپیاد مهندسی عمران: مکانیک جامدات، مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها (۸ تا ۹:۳۰) مکانیک خاک و پی (۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵) مکانیک سیالات و هیدرولیک (۱۴ تا ۱۵:۳۰) طراحی سازه های فلزی و بتنی (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵)

۱۸. المپیاد مهندسی مکانیک: انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیک سیالات (۸ تا ۱۰) طراحی اجزاء، روش های تولید، مقاومت مصالح (۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵) ارتعاشات، دینامیک، دینامیک ماشین، کنترل (۱۴ تا ۱۶)

۱۹. المپیاد مهندسی مواد و متالورژی: شیمی فیزیک و ترمودینامیک (۸ تا ۹:۳۰) خواص فیزیکی مواد (۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵) خواص مکانیکی مواد (۱۴ تا ۱۵:۳۰)

۲۰. المپیاد مهندسی کامپیوتر: نظریه زبان ها و ماشین ها (۸ تا ۹) ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم (۹:۱۵ تا ۱۰:۴۵) سیستم های عامل (۱۱ تا ۱۲:۳۰) معماری کامپیوتر و مدارهای منطقی (۱۴ تا ۱۵:۳۰) شبکه های کامپیوتری (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵) توجه: با توجه به تصویب کمیته علمی المپیاد مهندسی کامپیوتر، هر یک از داوطلبان مجاز به انتخاب و شرکت در آزمون چهار ماده امتحانی از پنج ماده فوق الذکر هستند. لازم به ذکر است که در صورت عدم تمایل به شرکت در هر کدام از مواد امتحانی باید تصمیم خود را قبل از حضور در جلسه بگیرند و اگر در جلسه ماده امتحانی شرکت کرده و اعلام انصراف کنند برای آنان نمره صفر در نظر گرفته می شود.

۲۱. المپیاد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی: آمار و طرح آزمایش ها (۸ تا ۱۰) ژنتیک (۱۰:۱۵ تا ۱۲) اصلاح نباتات (۱۴ تا ۱۵) زراعت (۱۵:۱۵ تا ۱۶:۱۵) فیزیولوژی گیاهان زراعی (۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵)

۲۲. المپیاد طراحی صنعتی: اجرای عملی مراحل طراحی در چند موضوع معرفی شده (پروژه های سریع ۱) (۸ تا ۱۰) اجرای عملی مراحل طراحی در چند موضوع معرفی شده (پروژه های سریع ۲) (۱۰ تا ۱۲) مبانی نظری (تاریخ و سبک شناسی – مدیریت و ارزیابی تولیدات صنعتی – رویکردها – روش شناسی طراحی – جامعه شناسی صنعتی) – مواد و روش های ساخت – طراحی فنی/ تجزیه و تحلیل محصولات – آشنایی با مسابقات بین المللی و طرح های برگزیده -ارگونومی (۱۴ تا ۱۶) توجه: دفترچه اول سوالات (پروژه های سریع ۱) در ساعت ۸ صبح و دفترچه دوم سوالات (پروژه های سریع ۲) ساعت ۱۰ صبح به همراه کاغذ اشتنباخ به داوطلبان تحویل می شود.

۲۳. المپیاد علوم و فناوری های سلول های بنیادی و مهندسی بافت: سلولی و مولکولی (۸ تا ۹) زیست مواد (بیومتریال) (۹:۱۵ تا ۱۰:۱۵) پدیده های انتقال (۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰) فیزیولوژی و ایمونولوژی (۱۱:۴۵ تا ۱۲:۳۰) ژنتیک (۱۴ تا ۱۵) بیوشیمی و شیمی آلی (۱۵:۱۵ تا ۱۶:۱۵)