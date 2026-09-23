به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی، در پیامی به مناسبت روز جهانی اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز، با قدردانی از تمامی اهداکنندگان این سلولهای حیاتبخش در کشور اظهار داشت: این انسانهای ایثارگر با همتی والا و انتخابی آگاهانه و داوطلبانه، در مسیر نجات جان بیماران و بازگرداندن امید و زندگی به آنان گام برمیدارند و بیتردید اقدام ارزشمند آنان جلوهای ماندگار از انساندوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
وی افزود: اهدای سلولهای بنیادی خونساز، اقدامی داوطلبانه و انساندوستانه است که میتواند برای بیماران مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج، فرصتی دوباره برای زندگی فراهم کند و هر اهداکننده میتواند در نجات جان بیماری که شاید راه درمان دیگری برای او باقی نمانده است، نقشی تعیینکننده داشته باشد.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت تداوم ارائه خدمات سلولهای بنیادی خونساز در کشور، گفت: امیدواریم تحریمها باعث محرومیت هیچ بیماری از درمان در هیچ جای دنیا نشود.
رضوی همچنین از تلاشها و خدمات همکاران مراکز پذیرهنویسی، مراکز سلولگیری و مراکز پیوند سلولهای بنیادی خونساز در سراسر کشور قدردانی کرد و نقش آنان را در توسعه و تقویت چرخه اهدای سلولهای بنیادی و ارائه خدمات به بیماران، ارزشمند و شایسته تقدیر دانست.
وی در ادامه با دعوت از هموطنان واجد شرایط برای پیوستن به شبکه ملی اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز، ابراز امیدواری کرد با گسترش فرهنگ اهدای سلولهای بنیادی در میان مردم و افزایش شمار اهداکنندگان، زمینه نجات بیماران بیشتری فراهم شود و روزی فرا برسد که هیچ بیماری در هیچ نقطهای از جهان، چشمانتظار این هدیه ارزشمند زندگی نماند.
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