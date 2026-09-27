دریافت 13 MB کد مطلب 6960008 https://mehrnews.com/x3d9NZ ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴ کد مطلب 6960008 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴ درآمد مالیاتی ۱۴۰۵ به ۲۸۲۰ همت رسید سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تعیین ۲۸۲۰ همت درآمد مالیاتی برای سال ۱۴۰۵ خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط تأمین آب شرب گرمسار در مسیر مالیاتهای نشاندار اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی در 3 استان افزایش ۳۰ درصدی بخشودگی جرایم مالیاتی در استان یزد تا پایان خرداد ۱۴۰۵ ۲ پروژه توانبخشی قزوین در طرح نشاندار کردن مالیات قرار گرفت موديان مالياتی مراقب کلاهبرداران باشند برچسبها مالیات سازمان امور مالیاتی کشور سازمان امور مالیاتی
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