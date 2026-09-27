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کد مطلب 6960008
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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

درآمد مالیاتی ۱۴۰۵ به ۲۸۲۰ همت رسید

درآمد مالیاتی ۱۴۰۵ به ۲۸۲۰ همت رسید

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تعیین ۲۸۲۰ همت درآمد مالیاتی برای سال ۱۴۰۵ خبر داد.

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