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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

افزایش ۳۰ درصدی بخشودگی جرایم مالیاتی در استان یزد تا پایان خرداد ۱۴۰۵

افزایش ۳۰ درصدی بخشودگی جرایم مالیاتی در استان یزد تا پایان خرداد ۱۴۰۵

یزد - مدیرکل امور مالیاتی استان یزد از افزایش میزان بخشودگی جرایم مالیاتی برای مؤدیان مالیاتی استان یزد تا پایان خرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مرداسی با اشاره به مجوز صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس این مجوز، میزان بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده که در دستورالعمل شماره ۵۰۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ تعیین شده، در صورت پرداخت نقدی بدهی یا نداشتن بدهی مالیاتی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، ۳۰ درصد بیش از درصدهای تعیین‌شده در دستورالعمل افزایش می‌یابد.

وی افزود: این افزایش بخشودگی تا سقف ۱۰۰ درصد جرایم قابل‌بخشش اعمال می‌شود و مؤدیان در صورت پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود در بازه زمانی اعلام‌شده و یا عدم وجود بدهی، مشمول برخورداری از تسهیلات اعمال بخشودگی یاد شده، گردیده و می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند.

مرداسی با تأکید بر رویکرد سازمان امور مالیاتی در تکریم مؤدیان و تسهیل در انجام تکالیف مالیاتی گفت: فراهم شدن این امکان، فرصتی مناسب برای مؤدیان است تا با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و پرداخت بدهی‌های خود، از حداکثر ظرفیت بخشودگی جرایم برخوردار شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد همچنین خاطر نشان کرد: اجرای این سیاست در راستای کاهش فشار مالی بر فعالان اقتصادی با توجه به شرایط موجود و گسترش تعامل سازنده میان نظام مالیاتی و مؤدیان صورت گرفته است.

کد مطلب 6861099

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