موديان مالياتی مراقب کلاهبرداران باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالياتی کشور با صدور اطلاعيه ای اعلام کرد: موديان مالياتي مراقب کلاهبرداريها و سوء استفاده هاي افراد سودجو در پوشش مامور مالياتي باشند.

سازمان امور مالياتي کشور در اين اطلاعيه، به منظور آگاهي رساني به موديان، اعلام کرد که برخي افراد متقلب از طريق تماس تلفني و يا مراجعه حضوري به محل کسب موديان مالياتي، با جعل عنوان مامور مالياتي، مشاور، واسطه حل و فصل اختلافات مالياتي يا عناوين مشابه و با سوء استفاده از عدم آگاهي موديان، در قبال اخذ وجه يا دريافت خدمات، قول مساعدت و همکاري بابت تخفيف يا کاهش ميزان ماليات را داده و اقدام به اخاذي از موديان مي کنند.

اين اطلاعيه در ادامه مي افزايد: سازمان امور مالياتي کشور ضمن تاکيد بر حفظ هوشياري موديان مالياتي در مقابل اينگونه افراد سودجو، اعلام کرده است تمامي موارد مشمول تخفيف در پرداخت ماليات و بخشودگي جرايم مالياتي، مطابق قوانين و ضوابط موجود، به صورت شفاف و قابل دسترس در اختيار عموم مردم قرار مي گيرد و هرگونه ادعايي از سوي افراد مبني بر برخورداري از امکان اخذ تخفيفات فراقانوني، کذب محض بوده و به نوعي کلاهبرداري محسوب مي شود.

سازمان امورمالياتي کشور در اين اطلاعيه قيد کرده است که اين سازمان هيچ گونه پيامک، نامه يا نمابر يا رايانامه، متضمن درخواست اطلاعات شخصي حساب هاي بانکي(از قبيل شماره، تاريخ انقضاء و رمز دوم کارت بانکي) و اصولا هرگونه تقاضاي اطلاعات محرمانه مالي را از موديان نداشته و تقاضاي چنين اطلاعاتي حاکي از اقدام به کلاهبرداري است.

در پايان اين اطلاعيه، سازمان امور مالياتي کشور از موديان خواسته است که در صورت مواجهه با چنين افرادي، از در اختيار گذاشتن اطلاعات هويتي، اطلاعات حساب بانکي و يا اطلاعات پرونده مالياتي خود و يا پرداخت وجه و ارايه خدمات به آنان اجتناب نموده و مراتب را در اسرع وقت به اداره امور مالياتي مربوطه و يا دفتر مرکزي حراست به شماره تلفن ۳۹۹۰۳۷۵۲ و يا دادستاني انتظامي مالياتي به شماره تلفن ۳۳۹۶۷۸۱۱ اعلام نمايند.