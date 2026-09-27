یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت موضوع آب در گرمسار، اظهار کرد: آب مهمترین مسئله امروز شهرستان است و روند تأمین اعتبار طرح تأمین آب شرب شهر از محل نشان‌دار کردن مالیات فراهم شده است.

وی با بیان اینکه تأمین آب شرب نیازمند توجه جدی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تأمین اعتبار است، افزود: اختصاص منابع حاصل از مالیات‌های نشان‌دار می‌تواند گام مهمی برای تأمین و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز آب شرب شهر گرمسار باشد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این طریق بخشی از نیازهای آبی شهر گرمسار از مسیر منابع پیش‌بینی‌شده در قانون مالیات‌ها دنبال می‌شود و ظرفیت موجود می‌تواند برای پیشبرد طرح آبرسانی مورد استفاده قرار گیرد.

ضرورت همراهی مردم برای تأمین آب

عربی با تشریح سازوکار مالیات‌های نشان‌دار گفت: در این شیوه، مؤدی مالیاتی می‌تواند تعیین کند مالیاتی که برای مثال از محل کسب‌وکار خود پرداخت می‌کند، به یک پروژه عمرانی مشخص اختصاص یابد و در این مورد، طرح تأمین آب شرب سالم برای مردم گرمسار انتخاب شود.

وی با بیان اینکه مالیات‌های نشان‌دار یکی از راه‌های تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح‌های اولویت‌دار، به‌ویژه در حوزه آب است، تصریح کرد: از آنجا که این اعتبارات از طریق مالیات مردم تأمین می‌شود، نیاز است مردم گرمسار نسبت به نشان‌دار کردن مالیات‌های خود برای طرح آبرسانی شهرستان اقدام کنند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت می‌تواند کمک خوبی برای تأمین اعتبار طرح آبرسانی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز شهر گرمسار باشد.

ظرفیت قانونی برای هدایت مالیات به آب گرمسار

عربی با اشاره به نحوه اختصاص مالیات‌های نشان‌دار بیان کرد: در بخشی از وب‌سایت امور مالیاتی کشور و استان سمنان، افراد می‌توانند مالیات خود را نشان‌دار کرده و پس از پرداخت، وجوه مالیاتی آنها برای همان طرح مشخص هزینه شود.

وی افزود: با استفاده از این ظرفیت، مالیات پرداختی برای طرح تعیین‌شده اختصاص می‌یابد و امور مالیاتی از آن وجه برای طرح دیگری استفاده نخواهد کرد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مالیات‌های نشان‌دار ظرفیتی برای مشارکت مردم در اجرای طرح‌های عمرانی است و در موضوع آب شرب گرمسار نیز می‌توان از این ظرفیت برای کمک به تأمین منابع مورد نیاز و پیشبرد طرح آبرسانی استفاده کرد.