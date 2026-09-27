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کد مطلب 6960400
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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

کاظمی: معلم فقط درس نمی‌دهد، انسان می‌سازد

کاظمی: معلم فقط درس نمی‌دهد، انسان می‌سازد

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش تربیتی معلمان گفت: وجدان، عدالت و مهربانی باید در شخصیت معلم نهادینه باشد.

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