دریافت 3 MB کد مطلب 6960400 https://mehrnews.com/x3d9XZ ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰ کد مطلب 6960400 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰ کاظمی: معلم فقط درس نمیدهد، انسان میسازد وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر نقش تربیتی معلمان گفت: وجدان، عدالت و مهربانی باید در شخصیت معلم نهادینه باشد. کپی شد مطالب مرتبط حسینی: تعامل بین دستگاهها گرههای اداری را باز میکند رونمایی از طرح «آفتاب امید؛ لالههای روشن» در مدارس استان مرکزی کاظمی: اولویت جذب معلم از دانشگاه فرهنگیان است دانشفر: ارزیابی دقیق نومعلمان ضامن کیفیت آموزش در مدارس بوشهر است برچسبها وزارت آموزش و پرورش آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش
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