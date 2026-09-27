به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمصطفی حسینی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان زنجان، با اشاره به نقش انگیزه و اراده در مسیر پیشرفت، اظهار کرد: کشور علاوه بر برخورداری از ظرفیتهای گسترده انسانی و منابع طبیعی، از سرمایهای مهم به نام اراده و انگیزه برخوردار است و بسیاری از پیشرفتهای حاصلشده نتیجه همین روحیه و باور به توانمندیهاست.
وی با تأکید بر ضرورت معرفی الگوهای موفق و شخصیتهای اثرگذار به نسل جوان، افزود: شناخت شهدای هر منطقه و آشنایی نسل جدید با زندگی، اندیشه و روحیه آنان، یکی از پایههای مهم در تربیت نسل آینده است.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به آغاز سال تحصیلی و حضور دانشآموزان در مدارس، گفت: دانشآموزانی که در مدارس مزین به نام شهدا تحصیل میکنند باید با سیره و ویژگیهای اخلاقی و انگیزشی این شهیدان آشنا شوند و از اراده و انگیزه آنان برای ساختن آینده خود الهام بگیرند.
حسینی با بیان اینکه انگیزه و روحیه مقاومت تنها به عرصههای داخلی محدود نیست، تصریح کرد: در شرایط دشوار نیز ملتهایی همچون مردم فلسطین و یمن با اتکا به اراده و روحیه مقاومت خود ایستادگی کردهاند و این موضوع نشان میدهد که سرمایه انسانی و انگیزه میتواند در شرایط مختلف نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
وی در ادامه، تقویت تعامل میان دستگاههای اجرایی را از الزامات بهبود خدمترسانی دانست و اظهار کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات موجود الزاماً نیازمند امکانات جدید نیست و میتوان بخشی از آنها را از طریق ارتباط مؤثر، تعامل انسانی و همکاری نزدیک میان دستگاهها برطرف کرد.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به ضرورت همکاری مجموعههایی مانند شهرداری، آموزش و پرورش، سپاه و دستگاههای زیرساختی، افزود: هرچه ارتباط و هماهنگی میان این مجموعهها بیشتر باشد، روند حل مسائل مردم نیز با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام خواهد شد.
حسینی همچنین بر ضرورت توجه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی به نحوه برخورد با مردم تأکید کرد و گفت: فشار کاری و محدودیت امکانات نباید موجب شود نحوه مواجهه کارکنان با مراجعان تحت تأثیر قرار گیرد، بلکه خوشرویی، نشاط و تکریم مردم باید بخشی از فرهنگ خدمت در ادارات باشد.
وی با تأکید بر اینکه سرمایه انسانی مهمترین ظرفیت دستگاههای اجرایی است، خاطرنشان کرد: مسئولان باید از توانمندیهای فردی کارکنان استفاده کنند و با تقویت روحیه جهادی، محیطهای اداری را به مجموعههایی پویا، پاسخگو و اثرگذار در خدمترسانی تبدیل کنند.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان همچنین قانون را چارچوبی برای تسهیل امور دانست و گفت: قانون نباید صرفاً به عنوان مانعی در مسیر انجام کارها دیده شود، بلکه باید در کنار تعامل و هماهنگی انسانی، ابزاری برای پیشبرد امور باشد.
حسینی تأکید کرد: با رویکردی پویا، تعامل سازنده میان دستگاهها و پرهیز از بروکراسیهای پیچیده میتوان بسیاری از گرههای اداری را باز کرد و خدمات را با سرعت بیشتری به مردم ارائه داد.
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