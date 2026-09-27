به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش فر ظهر یکشنبه در نشست تخصصی برنامهریزی و هماهنگی فرایند ارزیابی صلاحیت و شایستگیهای حرفهای نومعلمان و دانشجومعلمان ورودی سال ۱۴۰۱ (فارغالتحصیلان و خروجیهای مهر ۱۴۰۵) دانشگاه فرهنگیان استان با تأکید بر جایگاه راهبردی نیروی انسانی شایسته در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش اظهار کرد: کیفیت در آموزش و پرورش و تحول در کلاس درس، بدون معلمان مجهز به دانش روز، تعهد اخلاقی و مهارتهای نوین تدریس محقق نخواهد شد. ارزیابی جامع شایستگیهای معلمان ورودی جدید، تشریفات اداری نیست؛ بلکه تعهد اخلاقی و حرفهای ما نسبت به سرنوشت و آینده فرزندان این دیار است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: آموزش و پرورش استان بوشهر با تمام توان و در هماهنگی کامل با دانشگاه فرهنگیان، بستر ارزیابی عادلانه، شفاف و استاندارد را فراهم خواهد کرد تا شایستهترین، باانگیزهترین و ماهرترین معلمان راهی کلاسهای درس در سراسر استان شوند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: تربیت دانش آموزان توانمند محصول تربیت معلمان توانمند است و تاکید کرد این رسالت مشترک دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش استان بوشهر است و تمام تلاش مجموعه آموزش و پرورش استان بر این است که هر راهی که منجر به تربیت دانش آموزان موفق می شود را با وسواسی علمی طی می کند و در این زمینه تمام قد در همه ی ابعاد در کنار دانشگاه فرهنگیان بوده و خواهد بود.
سنجش عملکردی جایگزین ارزشیابیهای صِرف تئوری میشود
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر در این نشست بیان کرد: سنجش عملکردی جایگزین ارزشیابیهای صِرف تئوری میشود و فرایند ارزیابی جامع دانشجومعلمان، معطوف به سه ساحت بنیادینِ «دانش موضوعی»، «صلاحیتهای اخلاقی و هویتی» و «مهارتهای کاربردی و روشهای نوین تدریس» طراحی شده است، هدف ما این است که هر نومعلم پیش از ورود رسمی به مدرسه، به توانمندی واقعی در مدیریت کلاس، فن بیان و راهبری تربیتی و آموزشی دانشآموزان برسد.
علی اکبر قاسمی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای اجرای دقیق این فرایند خاطر نشان کرد: ایستگاههای ارزیابی و کانونهای سنجش صلاحیت حرفهای در پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان به نحوی ساماندهی شدهاند که ارزیابهای مجرب و اساتید صاحبنظر، عملکرد واقعی معلمان آینده را بسنجند و با رفع نقاط قابل بهبود، خروجی این دانشگاه مایه افتخار و پشتوانه علمی و تربیتی مدارس استان باشد.
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