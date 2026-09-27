به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینخانی در حاشیه نشست تخصصی کنگره امام خمینی(ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی با محوریت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان اظهار کرد: رویکرد جدید کنگره بر این اساس است که دانش‌آموزان از مخاطب صرف برنامه‌های فرهنگی به عناصر فعال و کنشگر در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شوند.

سخنگوی کنگره امام خمینی(ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی افزود: در این نشست همچنین از اساسنامه کنگره با محوریت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان و گاهنامه «آفتاب امید» رونمایی شد. این گاهنامه با هدف انعکاس اخبار، رویدادها و فعالیت‌های مرتبط با کنگره و اقدامات دانش‌آموزان در مدارس استان منتشر خواهد شد.

حسینخانی گفت: اساسنامه کنگره امام خمینی(ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی به‌عنوان سند راهبری کنگره، چارچوب، اهداف، رویکردها، مأموریت‌ها و مسیر اجرای برنامه‌های کنگره را مشخص می‌کند و مبنای هماهنگی و فعالیت ستادها، کمیته‌ها و مجموعه‌های مشارکت‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این سند با هدف ایجاد یک نقشه راه منسجم، از پراکندگی فعالیت‌ها جلوگیری کرده و زمینه را برای اجرای برنامه‌های تخصصی، اثرگذار و متناسب با ظرفیت‌های استان، به‌ویژه با محوریت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان و نسل جدید، فراهم می‌کند.

سخنگوی کنگره شهدای استان مرکزی بیان کرد: طرح «آفتاب امید؛ لاله‌های روشن» نیز با هدف پیوند دادن فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس با فرهنگ ایثار و شهادت در سطح مدارس استان مرکزی اجرا می‌شود و هر مدرسه با تشکیل ستاد اجرایی طرح، فعالیت‌های سال تحصیلی خود را با نام و یاد شهدا دنبال خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در این طرح، دانش‌آموزان و فرهنگیان در جانمایی و ایجاد یک فضای مناسب و زیبا به‌عنوان یادمان شهدای مدرسه مشارکت خواهند داشت و هر آموزشگاه متناسب با ظرفیت، بوم محله و موقعیت خود، به نام یک یا چند شهید منتسب به آن مدرسه مزین خواهد شد.

حسینخانی گفت: یکی از محورهای مهم این طرح، جمع‌آوری اطلاعات درباره شهدای منتسب به هر آموزشگاه است که از طریق دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان و نزدیکان آنان انجام خواهد شد. سپس دانش‌آموزان با استفاده از این اطلاعات، به تولید آثار فرهنگی و هنری از جمله کلیپ، مستند، عکس‌نوشته، پادکست و استوری‌موشن خواهند پرداخت.

وی افزود: این محتواها در طول سال تحصیلی به‌صورت هفتگی و ماهانه در یادمان شهدای مدارس ارائه و برای استفاده دانش‌آموزان اطلاع‌رسانی خواهد شد تا یاد و نام شهدا در فضای مدرسه و در جریان زندگی روزمره دانش‌آموزان حضور مستمر داشته باشد.

سخنگوی کنگره امام خمینی(ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی خاطرنشان کرد: پس از جمع‌آوری اطلاعات و تولید محتوای رسانه‌ای، زمینه برگزاری یادواره‌های مدرسه‌ای و منطقه‌ای فراهم می‌شود و در این برنامه‌ها نیز دانش‌آموزان در بخش‌های مختلف از جمله فضاسازی، روایتگری، اجرای برنامه و تولید محتوا نقش‌آفرینی خواهند کرد.

حسینخانی با بیان اینکه ستادهای مختلف کنگره از فعالیت مدارس حمایت خواهند کرد، گفت: هدف این است که هر مدرسه متناسب با ظرفیت‌های خود به یک پایگاه فعال برای شناخت و معرفی شهدا تبدیل شود و دانش‌آموزان با بهره‌گیری از امکانات مدرسه و محله، روایت شهدای مرتبط با محیط آموزشی خود را دنبال کنند.

وی تأکید کرد: طرح «آفتاب امید؛ لاله‌های روشن» صرفاً چند برنامه مناسبتی نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد یک جریان مستمر دانش‌آموزمحور در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت است؛ جریانی که در آن نسل جدید، خود در شناسایی، روایت و معرفی شهدا و انتقال پیام آنان به جامعه نقش‌آفرین باشد.