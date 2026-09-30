به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی اسکوئی عصر چهارشنبه در جلسه مشارکت‌های مردمی این اداره‌کل، نقش خیرین در حمایت از جامعه هدف بهزیستی را مهم دانست و اظهار کرد: مشارکت‌های مردمی باید بر مبنای نیازهای واقعی مددجویان هدایت شود تا منابع موجود به شکل مؤثر در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد.

وی دقت و شفافیت گزارش‌های مددکاری را در شناسایی نیازهای مددجویان ضروری دانست و گفت: گزارش‌های مددکاری باید به‌صورت دقیق تنظیم شود تا نیازهای واقعی هر مددجو مشخص باشد و خیرین بتوانند با شناخت کافی، کمک‌های خود را در مسیر درست اختصاص دهند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی همچنین بر ضرورت تسهیل حضور خیرین در امور خیریه تأکید کرد و افزود: نباید با ایجاد سخت‌گیری‌ها و موانع غیرضروری، زمینه مشارکت خیرین محدود شود، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا آنان با انگیزه و سهولت بیشتری در این حوزه فعالیت کنند.

در این جلسه، مسئولان و کارشناسان حوزه مشارکت‌های مردمی اداره‌کل بهزیستی آذربایجان‌شرقی نیز درباره راهکارهای جذب، ساماندهی و هدایت هدفمند مشارکت‌های مردمی بحث و تبادل نظر کردند.