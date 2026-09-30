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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

اشراقی: مشارکت‌های مردمی باید بر اساس نیازسنجی دقیق بهزیستی هدایت شود

اشراقی: مشارکت‌های مردمی باید بر اساس نیازسنجی دقیق بهزیستی هدایت شود

تبریز- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی بر ضرورت هدایت هدفمند کمک‌های خیرین و مشارکت‌های مردمی بر اساس نیازسنجی دقیق سازمان بهزیستی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی اسکوئی عصر چهارشنبه در جلسه مشارکت‌های مردمی این اداره‌کل، نقش خیرین در حمایت از جامعه هدف بهزیستی را مهم دانست و اظهار کرد: مشارکت‌های مردمی باید بر مبنای نیازهای واقعی مددجویان هدایت شود تا منابع موجود به شکل مؤثر در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد.

وی دقت و شفافیت گزارش‌های مددکاری را در شناسایی نیازهای مددجویان ضروری دانست و گفت: گزارش‌های مددکاری باید به‌صورت دقیق تنظیم شود تا نیازهای واقعی هر مددجو مشخص باشد و خیرین بتوانند با شناخت کافی، کمک‌های خود را در مسیر درست اختصاص دهند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی همچنین بر ضرورت تسهیل حضور خیرین در امور خیریه تأکید کرد و افزود: نباید با ایجاد سخت‌گیری‌ها و موانع غیرضروری، زمینه مشارکت خیرین محدود شود، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا آنان با انگیزه و سهولت بیشتری در این حوزه فعالیت کنند.

در این جلسه، مسئولان و کارشناسان حوزه مشارکت‌های مردمی اداره‌کل بهزیستی آذربایجان‌شرقی نیز درباره راهکارهای جذب، ساماندهی و هدایت هدفمند مشارکت‌های مردمی بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 6963975

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