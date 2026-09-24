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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

پیام مدیرکل اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی به مناسبت هفته دفاع مقدس

پیام مدیرکل اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی به مناسبت هفته دفاع مقدس

تبریز- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی، با صدور پیامی، بر حفظ میراث جنگ‌های تحمیلی اول تا سوم، آغاز هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح پیام پروین اشراقی اسکویی به این شرح است:

هفته‌ی دفاع مقدس، یادآور شکوه ایستادگی و ایستادگی در برابر تهاجم دشمن است؛ روزهایی که ملت ایران ثابت کرد حتی در سخت‌ترین لحظات، از نخستین روزهای تهاجم تا طولانی‌ترین بازه‌های نبرد، اراده‌ای پولادین دارد.

تاریخ رقم زد که در مواجهه با حملات دشمن، چه در بازه‌های زمانی کوتاه و کوبنده و چه در طول نبردهای طولانی و طاقت‌فرسا، ملت ایران همواره بر سر عزت و استقلال خویش ایستاد. دفاع مقدس، تنها یک نبرد نظامی نبود، بلکه تجلی یک فرهنگ مقاومت بود که در آن، هر روز از نبرد، مرحله‌ای تازه از خودشناسی و فداکاری بود.

ما با افتخار میراث‌دار این حماسه‌ها هستیم و این را در جنگ تحمیلی 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم نیز به میراث خواهیم برد و امروز، وظیفه اجتماعی و فرهنگی ما این است که روحیه ایستادگی و پایداری این دوران را در نسل جدید، به‌ویژه در مواجهه با چالش‌های نوین اجتماعی، زنده نگه داریم. دفاع از ارزش‌ها و تداوم مسیر شهدا، وظیفه همه ما در ساختن جامعه‌ای است که در برابر هیچ تهاجم فکری یا فرهنگی‌ای، عقب‌نشینی نمی‌کند.

در این هفته‌ی باشکوه، به روح مطهر شهدای عزیز و جانبازان دلاور درود می‌فرستیم و بر پیمان وفاداری به آرمان‌های این دوران تأکید می‌کنیم.

کد مطلب 6957352

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