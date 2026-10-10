ارائه بیش از ۷۹ هزار مشاوره تلفنی رایگان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرگل صحاف روز شنبه با اشاره به اهمیت سلامت روان در جامعه اظهار کرد: سلامت روان حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و داشتن سلامت روانی سبب می‌گردد افراد تعادل روانی بهتری داشته باشند کارآمدی آنها بالاتر رود و تنش‌ها و استرس‌های زندگی کاهش یابد.

وی افزود: سلامت روان به معنای تندرستی است که در آن فرد توانایی‌های خود را بشناسد، بتواند با استرس‌های معمول زندگی کنار بیاید، کار مفید و سازنده انجام دهد و با جامعه خود تعامل برقرار کند.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به رسالت قانونی این سازمان تصریح کرد: سازمان بهزیستی کشور بر اساس ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌ها و مداخله در بحران‌های اجتماعی است.

وی ادامه داد: ماموریت ما در بهزیستی پیوندی ناگسستنی با خدمات روان‌شناختی دارد چه در رویکرد پیشگیرانه و توانمندساز و چه در شناسایی عوامل خطر برای گروه‌های هدف اعم از معلولان، مددجویان، زنان، کودکان و سالمندان.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های استان خاطرنشان کرد: این استان به پشتوانه ظرفیت عظیم نخبگان دانشگاهی، مراکز مشاوره تخصصی و عمومی، کلینیک‌های مددکاری و مراکز مداخله در بحران از سرمایه‌های انسانی بی‌نظیری برخوردار است.

وی با بیان اینکه هنوز تا همگانی شدن فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره‌ای فاصله داریم افزود: باور داریم با ترویج این فرهنگ و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه همگی می‌توانیم نقشی تعیین‌کننده در عرصه‌های پیشگیری و مداخله ایفا کنیم.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان‌شرقی در تشریح برنامه‌های دفتر مشاوره این سازمان گفت: آموزش‌های ارتقایی حوزه ازدواج و خانواده، آموزش مهارت‌های زندگی، مراکز و خدمات روان‌شناختی و مشاوره حضوری و تلفنی، برنامه‌های غربالگری اضطراب و ارزیابی روان‌شناختی کودکان و نوجوانان، مداخلات و حمایت‌های روانی اجتماعی در بحران، کنترل و کاهش خودکشی و توانمندسازی روان‌شناسان و مشاوران از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی از جمله این برنامه‌هاست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های همکاری این سازمان اظهار کرد: بهزیستی جزو نهادهایی است که بیشترین ظرفیت را برای همکاری و مشارکت در خدمات روان‌شناختی فراهم نموده است. هم‌اکنون نزدیک ۱۰۰۰ نفر (۲۵۰ نفر در بخش دولتی و قریب به ۶۰۰ نفر در بخش‌های غیردولتی) تحت نظارت سازمان مشغول به فعالیت هستند.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به حوزه خانواده گفت: شکل‌گیری یک نهاد سالم به نام خانواده اعم از ازدواج و آموزش‌های مرتبط با آن، تقویت و تحکیم بنیان خانواده، فرزندآوری و تربیت فرزند، آموزش مهارت‌های زندگی، شناسایی آسیب‌های اجتماعی مرتبط و پیشگیری و مداخلات نظیر کنترل و کاهش طلاق، مبارزه با اعتیاد، تاب‌آوری، خشونت خانگی، مداخلات از طریق اورژانس اجتماعی، بحث زنان و فرزندان و آسیب‌های آنها، خانواده‌های دارای افراد کم‌توان جسمی و ذهنی و در مجموع هر فعالیتی که سلامت روانی-اجتماعی افراد را تحت‌الشعاع قرار دهد، متکی به فعالیت‌ها و مداخلات تخصصی روان‌شناختی است.

وی افزود: این یکی از افتخارات سازمان بهزیستی است که در نزدیکترین ارتباط خود با انسان‌ها از طریق متخصصانی دلسوز، متعهد و مورد وثوق بتواند به اهداف انسانی و مقدس سازمان دست یابد.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ارتباط این سازمان با جامعه از طریق مشاوره‌های حضوری و تلفنی در بحران‌های فردی و خانوادگی گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۹ هزار و ۲۸۳ تماس با خط ۱۲۳ داشتیم.

وی افزود: ۳۶ هزار و ۴۳۱ مشاوره حضوری در ۱۷۷ مرکز دولتی و غیردولتی انجام گرفت و ۷۹ هزار و ۶۲۹ تماس موفق و انجام مشاوره توسط ۱۸ مشاور به‌ صورت تلفنی و کاملاً رایگان از طریق تماس با خط ۱۴۸۰ انجام پذیرفت.