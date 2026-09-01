اشراقی: سبک زندگی عشایر یک کتاب ارزشمند از مقاومت و ایستادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی اسکویی روز سه‌شنبه در اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه جامعه عشایری اظهار کرد: مردم این منطقه شایسته بهترین‌ها هستند و این سرزمین با طبیعت و ظرفیت‌های ارزشمند خود، بخشی از زیبایی‌های ایران اسلامی است.

وی افزود: عشایر، مردمانی غیور هستند که همواره در پاسداری از کشور، تأمین امنیت، تولید و فعالیت‌های اقتصادی نقش‌آفرین بوده‌اند و در شرایط سخت زندگی نیز پای ایران و این سرزمین ایستاده‌اند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش زنان عشایر در زندگی و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی گفت: شیرزنان عشایر با شجاعت و توانمندی خود نشان داده‌اند که این جامعه از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است و حضور و نقش‌آفرینی آنان مایه افتخار است.

اشراقی ادامه داد: مردم ایران در مقاطع مختلف و در برابر تهدیدهای دشمنان، ایستادگی خود را نشان داده‌اند و همین حضور و مقاومت مردم است که موجب شده کشور با قدرت مسیر خود را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه مسئولان باید قدردان مردم باشند، گفت: مردم عشایر نجیب و کم‌توقع هستند و انتظار آنان از مسئولان این است که با برنامه‌ریزی مناسب در کنارشان باشند و برای رفع مسائل و توسعه زندگی آنان تلاش کنند.

کتاب گنجینه‌ای برای انتقال دانش و تجربه است

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی کتاب را گنجینه‌ای برای انتقال دانش و تجربه دانست و گفت: اگر کتاب و تجربه‌های ثبت‌شده را در کنار خود داشته باشیم، می‌توانیم از گذشته درس بگیریم و تصمیم‌های بهتری برای آینده کشور اتخاذ کنیم.

وی تأکید کرد: جشنواره کتابخوانی عشایری تنها نباید به اهدای کتاب به جامعه عشایری محدود شود، بلکه باید تجربه‌های زیسته این مردم نیز ثبت و مکتوب شود؛ چراکه هر یک از این تجربه‌ها خود یک کتاب ارزشمند است.

اشراقی افزود: باید درباره سبک زندگی عشایر، نحوه مواجهه آنان با سختی‌ها، تلاش‌هایشان در عرصه تولید و نقش آنان در حفظ و پاسداری از ایران بنویسیم و این تجربه‌ها را به سایر مردم کشور و حتی جهان معرفی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تاریخ زندگی مردمی که در سخت‌ترین شرایط پای ایران ایستاده‌اند، باید با قلم ثبت شود تا نسل‌های آینده نیز با این فرهنگ، مقاومت و سبک زندگی آشنا شوند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی در پایان با ادای احترام به شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای جنگ‌های اخیر، شهدای دولت، شهدای حوزه سلامت و شهدای جامعه عشایری و منطقه، بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدا تأکید کرد.