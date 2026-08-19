به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی اسکوئی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی طرح «محله‌محوری» با محوریت کمیته‌های ورزش و نشاط اجتماعی که با حضور علیرضا رحیمی، معاون وزیر ورزش و جوانان، در اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد محله‌محوری باید از خود محلات و با مشارکت مردم آغاز شود و نباید به شکل دستوری از سوی دستگاه‌های دولتی به محلات تحمیل شود.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای رویکرد محله‌محوری افزود: نیازها و اولویت‌های هر محله باید توسط ساکنان همان محله شناسایی و مطرح شود و دستگاه‌های اجرایی نیز وظیفه دارند بستر لازم برای تحقق این مطالبات را فراهم کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی با انتقاد از نگاه دستگاهی و از بالا به پایین در اجرای طرح‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌ها نباید صرفاً در قالب طرح محله‌محوری تعریف شود، بلکه این رویکرد باید بر پایه مشارکت مردمی و حرکت از پایین به بالا شکل بگیرد.

اشراقی اسکوئی همچنین بر استفاده از ظرفیت نهادها و تشکل‌های موجود در محلات تأکید کرد و گفت: هدف، ایجاد ساختارها و نهادهای جدید نیست، بلکه باید از ظرفیت نهادها و تشکل‌های پیشین و فعال در محلات برای پیشبرد اهداف طرح استفاده شود.

وی ورزش را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای تحقق اهداف محله‌محوری دانست و اظهار کرد: ورزش می‌تواند به عنوان موتور محرک و پیشران طرح محله‌محوری عمل کند و زمینه تقویت نشاط، سلامت و همبستگی اجتماعی را در محلات فراهم آورد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: کمیته‌های ورزش و نشاط اجتماعی باید با سرعت بیشتری در محلات استان شکل بگیرند تا بتوانند به کانون‌هایی برای افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه تبدیل شوند.

اشراقی اسکوئی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت‌های شهرستانی گفت: فرمانداری‌ها و شهرستان‌های استان باید با جدیت بیشتری در اجرای این طرح مشارکت کنند و زمینه فعال‌تر شدن ظرفیت‌های محلات را فراهم آورند.

وی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف محله‌محوری نیازمند حضور و همراهی همه شهرستان‌ها و استفاده از ظرفیت مردم و تشکل‌های محلی است و هر یک از دستگاه‌ها باید نقش خود را در این مسیر به‌درستی ایفا کنند.