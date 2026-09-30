زاکانی: دست شهرداری برای خدمت به مردم باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، علیرضا زاکانی شهردار تهران در تشریح برنامه‌های معیشتی مدیریت شهری اظهار داشت: مجموعه‌ای از بسته‌های حمایتی طراحی شده است تا با اجرای آن‌ها، دسترسی اقشار نیازمند به حداقل‌های معیشتی تسهیل شود.

شهردار تهران با اشاره به اجرای طرح‌های حمایتی از سه روز آینده گفت: سود بازرگانی فروشگاه‌های شهروند را ۵۰ درصد تخفیف می‌دهیم تا هر شهروندی که قصد خرید دارد، از آن بهره‌مند شود. این تخفیف‌ها مستقیما به نفع خریداران است و دست ما برای خدمتگزاری کاملا باز است.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی اقشار کم‌برخوردار در محلات افزود: شعار همه‌ی ما باید این باشد که هیچ‌کس در تهران سر گرسنه بر بالین نگذارد و در این مسیر، به‌شدت نیازمند یاری مدیران محلات در شناسایی نیازمندان هستیم.

زاکانی با اشاره به شرایط خاص کشور و امکانات بی‌نظیر شهرداری در سال‌های اخیر تصریح کرد: مدیریت شهری با وجود برخی موانع و نگاه‌های انفعالی در برخی نهادهای بالادستی، با رویکردی جهادی و بدون منت وارد میدان شده است. خدمت‌رسانی به مردم ساعت و مکان نمی‌شناسد و انتظار داریم دستگاه‌های مسئول نیز با همین نگاه میدانی، به یاری ما بیایند.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب پیرامون بحران پیری جمعیت، از رونمایی بسته‌ دوم حمایتی در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه خبر داد و گفت: در قالب این بسته، به مادرانی که فرزندشان از ابتدای سال ۱۴۰۵ به بعد متولد شده‌اند، تا سن دوسالگی، ماهانه مبلغی بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان اختصاص می‌یابد.

وی جزئیات این بسته را چنین تشریح کرد: خانواده‌ها ماهانه مبلغ ۲.۵ میلیون تومان اعتبار خرید اقلام معیشتی از میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند دریافت می‌کنند. افزون بر این، یک میلیون تومان برای خانوارهای کم‌درآمد در سه دهک اول، ۵۰۰ هزار تومان در قالب خدمات سلامت‌محور و ۵۰۰ هزار تومان نیز برای خدمات فرهنگی در نظر گرفته شده است.

شهردار تهران در پایان با تأکید بر استمرار این اقدامات خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی مدیریت شهری به گونه‌ای است که با ارائه مستمر بسته‌های حمایتی، فشار ناشی از هزینه‌های زندگی از دوش مردم برداشته شود و گامی اساسی در جهت ریشه‌کنی فقر و گرسنگی در پایتخت برداشته شود.