به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در گردهمایی هیئت امنای محلات شهر تهران با حضور جمعی از مسئولان، معتمدان و اعضای هیئت امنای محلات در فرهنگسرای بهمن برگزار شد گفت: در ایام جنگ و دفاع مقدس قرار داریم و باید یاد شهدایی را که در مسیر پرچمداری حق به شهادت رسیدند، گرامی بداریم.

وی با اشاره به اهدافی که برای آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران برشمرد، گفت: بر اساس تحلیل من، سه هدف اصلی شامل ایجاد آشوب و بی‌ثباتی داخلی، تعرض سرزمینی از پیرامون کشور و ایجاد امکان تعرض مستقیم دنبال شده است.

زاکانی افزود: با وجود فشارها و اقدامات انجام‌شده، در این مرحله اهداف مورد نظر آمریکا محقق نشده است؛ اما چون کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد، باید با دقت و هوشیاری بیشتری مسیر پیش رو را دنبال کنیم.

ناترازی‌های اقتصادی و اجتماعی، از مسائل مهم کشور

شهردار تهران با اشاره به مشکلات و ناترازی‌های موجود در کشور گفت: بخشی از مسائل امروز کشور، ریشه در مشکلات و ناترازی‌های گذشته در حوزه‌های بودجه، انرژی، آب و اقتصاد دارد و بخشی دیگر نیز در شرایط جنگی تشدید شده است.

وی ادامه داد: فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، مسائل فرهنگی و اجتماعی و برخی اختلافات و واگرایی‌ها، مجموعه‌ای از چالش‌هایی هستند که باید با نگاه واقع‌بینانه مورد توجه قرار گیرند.

زاکانی با اشاره به آثار فقر و کاهش توان اقتصادی خانوارها تصریح کرد: زمانی که فردی از یک سطح اقتصادی و اجتماعی به سطح پایین‌تری سقوط می‌کند، تجربه متفاوتی نسبت به فردی دارد که از ابتدا در شرایط کم‌برخوردار زندگی کرده است و همین مسئله می‌تواند پیامدهای اجتماعی مهمی به همراه داشته باشد.

وی تأکید کرد: مجموعه این مسائل در شرایط جنگی می‌تواند فشار مضاعفی بر جامعه و مدیریت کشور وارد کند و به همین دلیل، باید برای اداره کشور در شرایط جنگی، تدابیر متناسب و سازوکارهای لازم را پیش‌بینی کرد.

شهردار تهران یکی از الزامات عبور از شرایط فعلی را حفظ وحدت دانست و گفت: امروز باید با نگاه وحدت‌آفرین حرکت کنیم و در شرایط مقابله با دشمن، اختلافات و دعواهای داخلی را به میدان نیاوریم.

وی افزود: مشکلات داخلی باید در جای خود مورد بررسی و حل‌وفصل قرار گیرد، اما در شرایطی که کشور با تهدید خارجی مواجه است، نباید اجازه دهیم اختلافات داخلی موجب تضعیف انسجام ملی شود.

زاکانی با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط دشوار اظهار کرد: مردم، مهم‌ترین پشتوانه کشور در شرایط سخت هستند و تقویت حضور و مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف می‌تواند به افزایش تاب‌آوری جامعه کمک کند.

ضرورت تقویت نقش مردم در محلات

وی با اشاره به حضور خود در جمع فعالان محلات گفت: پیش از این نیز بر ضرورت حضور مردم در محلات و تقویت نقش آنان در قاعده هرم اجتماعی تأکید کرده‌ایم و امروز نیز از ظرفیت شما عزیزان برای کمک به حفظ دین و میهن و عبور از این شرایط استمداد می‌طلبیم.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: اگر قرار است جامعه در برابر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مقاومت کند، باید ظرفیت‌های مردمی، مساجد، روحانیون، گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های اجتماعی بیش از گذشته فعال شوند.

زاکانی با تأکید بر ضرورت هوشیاری و حفظ انسجام ملی گفت: امروز کشور از رهبری آگاه و شجاع و ملتی برخوردار است که در صحنه حضور دارند و این سرمایه بزرگی برای عبور از شرایط موجود است. باید با چشم باز و شناخت دقیق مسیر، حرکت کنیم تا با کمترین آسیب، از این مرحله عبور کنیم و به فضل الهی به توفیق و پیروزی دست یابیم.