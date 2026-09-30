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۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۴

زاکانی: سهمیه طرح «تورم صفر» بر اساس تعداد اعضای خانوار تعیین می‌شود

زاکانی: سهمیه طرح «تورم صفر» بر اساس تعداد اعضای خانوار تعیین می‌شود

شهردار تهران گفت: سهمیه خانوارها در طرح تورم صفر بر اساس الگوی مصرف، نیاز کالری و تعداد اعضای خانوار تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح سه‌شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۵ از میدان میوه و تره بار شهرداری صادقیه بازدید کرد و جزئیات طرح «تورم صفر» را اعلام کرد.

در این طرح، ۱۲ قلم کالای اساسی با هدف حمایت از معیشت خانوارهای تهرانی و تأمین بخشی از نیازهای غذایی شهروندان، با قیمت ثابت و پایین‌تر از قیمت موجود بازار عرضه می‌شود.

بر اساس این طرح، شهروندان می‌توانند اقلام مشمول را از میادین میوه و تره‌بار و ۱۸ فروشگاه بزرگ شهروند تهیه کنند و امکان خرید اینترنتی این کالاها از طریق سوپر اپلیکیشن «شهرزاد» و تحویل درب منزل نیز فراهم شده است.

همچنین در کنار عرضه این ۱۲ قلم کالای اساسی، شرکت شهروند اعلام کرده است سود بازرگانی خود را در تمام اقلام کالا در شعب این فروشگاه کاهش می‌دهد.

زاکانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، درباره مبنای تعیین سهمیه هر خانواده در طرح «تورم صفر» اظهار کرد: این بسته در واقع یک بسته نیاز است که میزان دریافت کالا در آن بر اساس الگوی مصرف و نیاز کالری متناسب با شرایط محاسبه شده است.

وی افزود: برای کالاهایی مانند برنج، روغن، گوشت، حبوبات، ماکارونی و سایر اقلام ۱۲گانه، سهمیه متناسب با بعد خانوار تعیین شده است.

شهردار تهران ادامه داد: این سهمیه برای همه ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت تهران متناسب با تعداد اعضای خانوار در نظر گرفته شده و شهروندان می‌توانند سهمیه خود را به صورت ماهانه دریافت کنند یا حداکثر هر دو ماه یک‌بار نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

کد مطلب 6962935

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    نظرات

    • تی تی نار IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      9 1
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      بقیه شھرھا آدم نیستند کہ ھر روز یه قیمت میخرند
    • مرتضی IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      2 0
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      یعنی چی، پس بقیه مردم تو شهرهای دیگه چیکار کنن این چه مسخره بازیه...!؟
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      2 0
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      همه امکانات را تهرانیها دارند بعد می گویند چرا مهاجرت به تهران زیاد است.

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