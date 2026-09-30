به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان رامسر، با اشاره به شرایط جمعیتی این شهرستان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های رامسر در کنار موضوعات مربوط به زیرساخت‌های درمانی و تأمین نیروی انسانی، کاهش قابل توجه میزان موالید است.

وی افزود: بر اساس شاخص‌های جمعیتی، رامسر با نرخ موالید ۰.۷ پایین‌ترین میزان موالید را در میان شهرستان‌های استان مازندران دارد و در مقابل، شاخص سالمندی در این شهرستان بالاتر از بسیاری از نقاط استان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه تداوم این روند در سال‌های آینده پیامدهای مختلفی به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: طی دو دهه آینده، نیاز به جمعیت جوان و نیروی انسانی افزایش خواهد یافت و سالمندتر شدن جمعیت می‌تواند فشار بیشتری بر نظام سلامت وارد کند.

رضایی ادامه داد: افزایش جمعیت سالمند ضرورت بازنگری در برنامه‌ریزی‌های حوزه درمان و سلامت رامسر را دوچندان کرده است و باید خدمات مورد نیاز این گروه با توجه به شرایط جمعیتی شهرستان توسعه یابد.

وی پیشگیری و شناسایی زودهنگام بیماری‌ها را از محورهای مهم برنامه سلامت در رامسر عنوان کرد و گفت: پیگیری فعال بیماران، تقویت نقش پزشکان خانواده و توجه به مراقبت‌های پیشگیرانه می‌تواند در مدیریت نیازهای سلامت جمعیت سالمند مؤثر باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی زیرساخت‌های درمانی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی رامسر تأکید کرد.