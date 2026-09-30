به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو عصر چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های صنعت برق در مشهد، از فراهم شدن امکان دسترسی صنایع و سرمایه‌گذاران به نیروگاه‌ها برای تأمین برق تضمین‌شده خبر داد.

علی‌آبادی اظهار کرد: سرمایه‌گذاران و شرکت‌های صنعتی که تمایل دارند برق تضمین‌شده دریافت کنند، می‌توانند به نیروگاه دسترسی پیدا کنند، مشروط بر اینکه سوخت مورد نیاز نیروگاه را خودشان تأمین کنند.

وی افزود: برای افزایش تولید و رفع ناترازی برق، باید موانع موجود برطرف شود و شرایطی فراهم شود که بخش صنعت و سرمایه‌گذاران نقش بیشتری در تأمین برق مورد نیاز خود داشته باشند.

وزیر نیرو در ادامه از بهره‌برداری سه طرح جدید در شبکه برق مشهد خبر داد و گفت: امروز آغاز بهره‌برداری از پست‌های شهرک صنعتی تبادکان، طرقبه و امامیه مشهد اعلام می‌شود.

وی با قدردانی از کارگران، مهندسان و عوامل اجرایی این پروژه‌ها اظهار کرد: این طرح‌ها با تلاش مجموعه صنعت برق و همکاری عوامل اجرایی به سرانجام رسیده است.

علی‌آبادی بیان کرد: پست ۱۳۲ کیلوولت شهرک صنعتی تبادکان، افزایش ظرفیت پست ۱۳۲ کیلوولت طرقبه و افزایش ظرفیت پست ۱۳۲ کیلوولت امامیه مشهد با سرمایه‌گذاری هزار و ۴۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.