۱۳ طرح عمرانی در جغتای کلنگ زنی و افتتاح شد

محمد علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: همزمان با هشتمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی، ۱۳پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی جغتای با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

وی در تشریح این پروژه ها افزود: آزمایشگاه پاتولوژی شبکه بهداشت و درمان جغتای با اعتبار ۱۵۰میلیون تومان افتتاح شد و همچنین گاوداری صنعتی ۵۰ راسی مولد در روستای جبله نو با اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان که قادر است در سال ۵۳۳ تن شیر و پنج تن گوشت قرمز تولید کند، به بهره برداری رسید.

فرماندار جغتای ادامه داد: افتتاح هفت ساختمان دهیاری با زیر بنای هر کدام ۱۱۰ متر مربع و با اعتبار ۳۵۰ میلیون تومان در روستاهای جبله، جبله نو، گفت، زمند، اله آباد، جاورتن و محمدیه در بخش مرکزی شهرستان نیز صورت گرفت.

وی به بهره برداری از سالن ورزشی شهدای روستای محمد آباد با زیربنای ۱۰۰۸ متر مربع و با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان اشاره کرد و گفت: مرکز جامع سلامت در روستای حسین آباد با زیربنای۵۵۰ متر مربع با اعتبار ۷۵۰ میلیون تومان از دیگر پروژه هایی است که کلنگ زنی شد.

علی آبادی عنوان کرد: افتتاح مدرسه ۶ کلاس برکت در روستای فراشیان با زیربنای ۴۲۲ مترمربع و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار و نیز افتتاح اولین مرکز icdl هنرستان کارودانش سید جمال الدین جغتای با اعتبار ۵۰ میلیون تومان از دیگر طرح های مورد بهره برداری در هشتمین روز ازدهه فجر هستند.