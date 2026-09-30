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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

وزیر نیرو وارد مشهد شد

وزیر نیرو وارد مشهد شد

مشهد- عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو وارد مشهد شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو عصر چهارشنبه وارد مشهد شد. در جریان این سفر، ۴ طرح متعلق به شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی، یک طرح از شرکت آب و فاضلاب این استان و طرح مشترک ساتبا و شرکت توزیع برق خراسان رضوی افتتاح شده یا افزایش ظرفیت داده می‌شوند.

همچنین بازدید از مجتمع آموزشی-پژوهشی خراسان نیز در جریان سفر وزیر نیرو به خراسان رضوی انجام خواهد شد.

مجموع ارزش ریالی این طرح‌ها بیش از ۶.۲ همت است و در مناطقی از جمله امامیه، طرقبه، تبادکان، بجستان، گناباد و غیره انجام می‌شود. این طرح‌ها در زمینه افتتاح آب‌شیرین‌کن، پست‌های برق و نیروگاه‌های خورشیدی مانند افتتاح نیروگاه خورشیدی ۵۲ مگاواتی، ۳۶ نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی برای مدارس، آب‌شیرین‌کن شهرستان بجستان و ۵ پست برق در مناطق مختلف استان خراسان رضوی است.

کد مطلب 6963871

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