به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی صبح پنجشنبه در آئین افتتاح پروژههای صنعت آب و برق بر توان داخلی کشور برای غلبه بر مشکلات تأکید کرد.
وزیر نیرو سرمایهگذاری را شاهبیت اصلی برنامههای خود برای پیشرفت دانست و با اشاره به پروژههای بزرگ در دست اجرا، از مردم خواست که به تبلیغات دشمنان توجه نکنند.
وی با اشاره به دستاوردهای فنی و مهندسی کشور، از ساخت توربینهای بومی به عنوان یکی از افتخارآمیزترین موفقیتها نام برد و گفت: ما جز چند کشور اول جهان هستیم که میتوانیم نیازهای خود را در این حوزه تأمین کنیم و به هیچکس وابسته نیستیم. و همچنین تأکید کرد حتی اگر درهای جهان به روی ما بسته شود، با تکیه بر توان داخلی مشکلاتمان را حل خواهیم کرد.
علیآبادی فراهم کردن محیط سرمایهگذاری جذاب را شاهبیت اصلی برنامههای خود خواند و افزود: هدف ما هموار کردن مسیر برای سرمایهگذاران داخلی است که با وجود مشکلات، بتوانند با تمدن هزاران ساله و ظرفیت عظیم خود، قادر به حل مسائل شوند.
وزیر نیرو به تشریح اقدامات بزرگ وزارتخانه در قالب پویش ایران آباد پرداخت و اعلام کرد: طی یک سال گذشته، ۱۱۷ پروژه به ارزش ۷۶ همت به بهرهبرداری رسیده است.
وی وعده داد که تا پایان سال جاری، ۱۲۵۹ پروژه دیگر به ارزش ۴۳۲ هزار میلیارد تومان و ۲۶۶ طرح به ارزش ۲۶۸ هزار میلیارد تومان یا کلنگزنی خواهند شد یا به بهرهبرداری میرسند.
علی آبادی همچنین به طور ویژه از ۱۰ پروژه به ارزش ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در استان خراسان خبر داد.
