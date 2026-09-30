https://mehrnews.com/x3dcvV ۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ کد مطلب 6964071 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ دویست و چهاردهمین شب تجمع مردم انقلابی بجنورد بجنورد- دویست و چهاردهمین شب تجمع مردم انقلابی و بصیر مرکز خراسان شمالی در میدان آیینی شهید برگزار شد. دریافت 22 MB کد مطلب 6964071 کپی شد مطالب مرتبط اردوی «شب چراغ» ویژه شاعران نوجوان اسفراینی برگزار میشود دویست و پانزدهیمن شب تجمع مردم انقلابی بجنورد دویست و سیزدهمین شب تجمع مردم انقلابی بجنورد برچسبها تجمع مردمی بجنورد ایران
نظر شما