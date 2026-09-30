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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

دویست و چهاردهمین شب تجمع مردم انقلابی بجنورد

دویست و چهاردهمین شب تجمع مردم انقلابی بجنورد

بجنورد- دویست و چهاردهمین شب تجمع مردم انقلابی و بصیر مرکز خراسان شمالی در میدان آیینی شهید برگزار شد.

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کد مطلب 6964071

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