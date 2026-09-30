سیدباقر سیدی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری خراسان شمالی در راستای تربیت دانش‌آموزان شاعر، برنامه‌های مختلفی دارد و جلسات هفتگی منظم در بجنورد، اسفراین، شیروان و سملقان هر هفته برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: برخی محافل و کلاس‌های ما به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و به‌صورت فصلی اردوی چندروزه قاصدک‌ها را داریم که چهار اردو تاکنون برگزار شده است.

مسئول دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری خراسان شمالی تصریح کرد: برنامه جدیدی با عنوان «شب چراغ» طراحی کرده‌ایم که در قالب اعتکاف ادبی شاعران نوجوان، یک شب میهمان مسجد شهرستان‌های خودشان هستند و اساتید و مربیان به آن شهرستان اعزام می‌شوند و برنامه‌های مختلفی را در آنجا خواهند داشت.

سیدی‌زاده خاطرنشان کرد: «شب چراغ ۱» ویژه شاعران نوجوان اسفراینی با همکاری و به میزبانی هیئت آل یاسین اسفراین در مسجد جاده‌ساران امام زمان (عج) برگزار می‌شود و از اذان مغرب روز چهارشنبه ۸ مهر تا فردا ظهر ادامه دارد.

وی افزود: در این برنامه از محضر دکتر محمدتقی بهنام‌فر از شاعران برجسته اسفراینی بهره‌مند خواهیم شد، حاج مهدی برادران مسئول هیئت آل یاسین اسفراین خاطراتش را درباره جلسات زیارت آل یاسین بیان می‌کند و حاج آقای یوسفی‌فرد نیز درباره زیارت آل یاسین صحبت خواهد کرد و سپس زمزمه زیارت آل یاسین خواهیم داشت.

مسئول دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری خراسان شمالی در پایان گفت: این برنامه در قالب هیئت شاعران برگزار می‌شود و از ساعت ۸ شب، ۴ کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد که مبانی شعر و فنون شاعری را به نوجوانان آموزش می‌دهد و فردا صبح نیز اختتامیه و نشست همفکری درباره گسترش فعالیت‌های انجمن ادبی در مدارس و جذب استعدادهای جدید برگزار خواهد شد.