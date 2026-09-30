به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیرانوند عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان اظهار کرد: مجموع سطح گلخانه‌های لرستان که شامل فضاهای تحت کنترل برای تولید گل و گیاهان زینتی، سبزی و صیفی و سایر محصولات باغبانی است، در حال حاضر به حدود ۱۳۸ هکتار می‌رسد.

وی افزود: توسعه فضاهای گلخانه‌ای با هدف افزایش بهره‌وری تولید و استفاده بهینه از ظرفیت‌های کشاورزی استان در حال انجام است.

سهم ۳۱ هکتاری ماهوردشت یافته از گلخانه‌های استان

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: از مجموع سطح گلخانه‌های استان، ۳۱ هکتار به مجتمع کشت و صنعت «ماهوردشت یافته» اختصاص دارد که با بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین کشاورزی در حال فعالیت است.

تولید ۷ هزار تن محصول در ماهوردشت یافته

بیرانوند با اشاره به آمار تولیدات گلخانه‌ای استان تصریح کرد: مجموع تولید محصولات سبزی و صیفی در گلخانه‌های لرستان بالغ بر ۱۹ هزار تن برآورد می‌شود.

وی افزود: از این میزان، حدود ۷ هزار تن محصول در مجتمع کشت و صنعت «ماهوردشت یافته» تولید و به بازار عرضه می‌شود.