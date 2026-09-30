کارمند بانک دولتی اردبیل به اتهام اختلاس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارمند یکی از بانک‌های دولتی اردبیل به اتهام اختلاس و برداشت غیرقانونی وجوه، دستگیر و روانه زندان شد.

بر اساس اطلاعات موجود، مبلغ اولیه برآورد شده اختلاس حدود ۳۰۰ میلیارد ریال است که این موضوع به‌صورت جدی در دست بررسی قرار گرفته است.

تحقیقات و اقدامات برای بررسی دقیق میزان اختلاس، بازگرداندن مبالغ به بیت‌المال و مجازات نامبرده و همدستان احتمالی، در بازپرسی ویژه دادسرای عمومی و انقلاب ادامه دارد.

باتوجه‌به حساسیت این پرونده، دستگاه قضایی استان اردبیل بر برخورد قاطع با متخلفان و صیانت از حقوق بیت‌المال تأکید دارد و نتایج تکمیلی تحقیقات در این زمینه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.