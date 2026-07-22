دستگیری یکی از کارکنان شهرداری اردبیل به اتهام دریافت رشوه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی اظهار کرد: متعاقب گزارش واصله از وضعیت عملکردی و اقدامات غیرقانونی یکی از کارمندان شهرداری اردبیل، موضوع تحت رصد دادستانی مرکز استان قرار گرفت و نهایتاً با دستورات قضایی صادره و همت حراست شهرداری، نامبرده حین دریافت رشوه دستگیر و بازداشت شد.
وی افزود: مطالبهگری از مدیران جهت توسعه اقدامات در راستای ارتقای سلامت در نظام اداری و افزایش نظارتهای درونسازمانی بهمنظور شناسایی گلوگاهها و بسترهای فسادزا، از مصادیق صیانت از حقوق عمومی محسوب میشود.
دادستان اردبیل گفت: برخورد جدی با متخلفین در دستگاههای اجرایی، یکی از مأموریتهای اولویتدار دادستانی در استان است و هیچگونه اغماضی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
آفاقی در پایان تأکید کرد: از عموم شهروندان خواسته میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف و فساد اداری، مراتب را به دادستانی یا مراجع نظارتی گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت گیرد
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