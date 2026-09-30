به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران گفت: همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ۲۲ واحد گلخانه‌ای با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرستان سراوان به بهره‌برداری رسید و فصل تازه‌ای از توسعه کشت در محیط‌های کنترل‌شده در این منطقه آغاز شد.

وی افزود: این طرح‌ها با حضور نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، فرماندار شهرستان، معاون بهبود تولیدات دامی، مدیر امور باغبانی سازمان، مدیر جهاد کشاورزی سراوان و جمعی از بهره‌برداران افتتاح شد.

توسعه کشت گلخانه‌ای با سرمایه بخش خصوصی

دهمرده خاطرنشان کرد: از مجموع واحدهای به بهره‌برداری رسیده، ۲ واحد گلخانه صنعتی در سطح ۷ هزار مترمربع و ۲۰ واحد گلخانه خانگی و کوچک‌مقیاس در سطح ۶ هزار مترمربع احداث شده است.

وی گفت: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۳۰۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده که علاوه بر توسعه کشت در محیط‌های کنترل‌شده، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت فعالیت‌های تولیدی در منطقه را فراهم می‌کند.

رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: توسعه گلخانه‌ها با کاهش وابستگی تولید به شرایط اقلیمی و استفاده بهینه‌تر از منابع، می‌تواند به افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و رونق تولید در شهرستان سراوان کمک کند.