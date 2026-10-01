محمدهادی طهرانی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هنرمندان سیستان و بلوچستان در زمینه تولید صنایع‌دستی ظرفیت و توانمندی بالایی دارند، اما بخشی از محصولات به دلیل ضعف در بازاریابی و بسته‌بندی مناسب، با وجود کیفیت مطلوب، فروش مورد انتظار را تجربه نمی‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: بسیاری از صنعتگران استان در روستاها و مناطق دوردست فعالیت می‌کنند و برخی از آنها مهارت‌های صنایع‌دستی را به صورت نسل‌به‌نسل فراگرفته‌اند، اما برای عرضه حرفه‌ای محصولات خود به بازارهای جدید نیازمند حمایت و همراهی بخش خصوصی هستند.

وی از برنامه‌ریزی برای تقویت تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت بخش خصوصی، تلاش می‌شود تشکل‌های تخصصی نقش بیشتری در ساماندهی، توسعه بازار و حمایت از صنعتگران ایفا کنند.

طهرانی‌مقدم همچنین بر ظرفیت فضای مجازی و رسانه‌ها در معرفی صنایع‌دستی تأکید کرد و افزود: ایجاد یک پلتفرم تخصصی برای معرفی و فروش محصولات صنایع‌دستی نیز در دست بررسی و برنامه‌ریزی است.

وی خاطرنشان کرد: برای حل مشکل فروش، صرفاً تولید محصول کافی نیست و باید زنجیره‌ای از تولید، بسته‌بندی، بازاریابی، عرضه و فروش شکل بگیرد تا هنرمندان بتوانند از ظرفیت واقعی بازار برای توسعه فعالیت خود استفاده کنند.