مولوی احمد سپاهی درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سردار شهید حسین ظریفی در مسیر خدمت به مردم و تأمین امنیت منطقه گام برداشت و رفتار و مراودات او با مردم یادآور منش سردار شهید نورعلی شوشتری بود.

این معتمد بلوچ وعالم اهل سنت شهرستان گلشن افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته شهید ظریفی، اخلاص در خدمت بود؛ اخلاصی که موجب شد در میان مردم جایگاه ویژه‌ای پیدا کند و ارتباط صمیمانه‌ای با اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به نقش شهیدان در ایجاد امنیت و وحدت در منطقه بیان کرد: شهیدان برای آرامش و امنیت مردم از جان خود گذشتند و وظیفه ماست که با حفظ وحدت و همبستگی، مسیر آنان را ادامه دهیم.

سپاهی تأکید کرد: مردم منطقه در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها عقب‌نشینی نخواهند کرد و با حفظ انسجام و اتحاد، راه شهدای امنیت و خدمت را ادامه خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: پیام مردم این منطقه روشن است؛ همان‌گونه که شهیدان برای امنیت و آرامش مردم ایستادگی کردند، ما نیز تا پای جان برای حفظ امنیت، وحدت و عزت کشور ایستاده‌ایم.

مولوی احمد سپاهی گفت: خون شهدا مسئولیت سنگینی بر دوش همه ما گذاشته است و باید با ادامه مسیر آنان، اجازه ندهیم فداکاری و مجاهدت این عزیزان فراموش شود.