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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

هنر دستان زنان بلوچ در روستای کلپورگان؛ میراث چند هزار ساله فرهنگی

هنر دستان زنان بلوچ در روستای کلپورگان؛ میراث چند هزار ساله فرهنگی

سراوان- زنان بلوچ روستای کلپورگان شهرستان سراوان، هزاران سال است که میراث دار یک هنر فرهنگی و تمدنی هستند.

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کد مطلب 6967981

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