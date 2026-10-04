https://mehrnews.com/x3df7J ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ کد مطلب 6967981 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ هنر دستان زنان بلوچ در روستای کلپورگان؛ میراث چند هزار ساله فرهنگی سراوان- زنان بلوچ روستای کلپورگان شهرستان سراوان، هزاران سال است که میراث دار یک هنر فرهنگی و تمدنی هستند. دریافت 16 MB کد مطلب 6967981 کپی شد مطالب مرتبط مولوی حسین بر: «شهید ظریفی» همواره دغدغه معیشت مردم را داشت وضعیت آب و هوایی در شمال سیستان و بلوچستان تشییع شهدای «شیعه و اهلسنت» جلوهای از وحدت سیستان و بلوچستان است بازسازی یک مدرسه ۳ کلاسه در نقطه صفر مرزی گلشن تولید سالانه ۵ میلیون نشای صیفی جات در مجتمع کشاورزی گلشن سراوان سبزتر میشود؛ افتتاح ۲۲واحد گلخانهای با سرمایهگذاری بخش خصوصی ضرورت تقویت «امنیت» و رسیدگی به «قبوض نجومی برق» در سراوان برچسبها سراوان سفالگری میراث فرهنگی تمدن اسلامی
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