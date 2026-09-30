به گزارش خبرنگار مهر، طیبه دهاز عصر چهارشنبه به همراه عدنان عباسی، رئیس گروه پرورش میگو در قفس شیلات استان، از روند اجرای طرح نصب قفس‌های پرورش ماهی شرکت آبزیان ساحل طلایی در سواحل شهرستان تنگستان بازدید کردند.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر، در جریان این بازدید اظهار کرد: این طرح در فاصله چهار مایلی و روبه‌روی خورشهاب تنگستان در حال اجراست و با هدف توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری در دریا و استفاده از ظرفیت‌های مناسب سواحل استان بوشهر در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس برنامه اجرایی این طرح، چهار حلقه قفس پرورش ماهی در این محدوده نصب خواهد شد که مجموع ظرفیت تولید آن‌ها ۵۰۰ تن پیش‌بینی شده است.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر با اشاره به روند اجرای عملیات نصب قفس‌ها گفت: عملیات نصب قفس‌ها در حال انجام است و طبق برنامه، این مرحله تا اواخر مهرماه به پایان خواهد رسید و پس از تکمیل عملیات نصب و آماده‌سازی قفس‌ها، مرحله ذخیره‌سازی ماهی در قفس‌ها آغاز می‌شود.

دهاز با اشاره به وضعیت ذخیره‌سازی و برداشت ماهی سی‌باس در طرح‌های پرورش ماهی در قفس استان اظهار کرد: از سال زراعی گذشته تاکنون ۲ میلیون و ۱۳۸ هزار قطعه ماهی ذخیره‌سازی شده و تاکنون ۵۰۰ تن ماهی برداشت شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری حدود ۲ هزار تن ماهی سی‌باس برداشت شود.

وی ادامه داد: در طرح شرکت آبزیان ساحل طلایی نیز در فاز نخست، ۱۰۰ هزار قطعه ماهی سی‌باس با وزن متوسط ۱۰۰ گرم ذخیره‌سازی خواهد شد و در اواخر سال جاری، فازهای بعدی ذخیره‌سازی نیز انجام می‌شود.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر خاطرنشان کرد: اجرای طرح شرکت آبزیان ساحل طلایی در تنگستان، گامی در مسیر توسعه پرورش ماهی در قفس در این شهرستان است و با بهره‌برداری از چهار حلقه قفس، ظرفیت تولید ۵۰۰ تن برای این مجموعه ایجاد خواهد شد.

دهاز گفت: با تکمیل عملیات نصب و آغاز ذخیره‌سازی ماهی، این طرح وارد مرحله عملیاتی تولید خواهد شد و ظرفیت ایجادشده می‌تواند در چارچوب برنامه‌های توسعه آبزی‌پروری استان بوشهر مورد استفاده قرار گیرد.

در جریان این بازدید، روند پیشرفت عملیات نصب قفس‌ها و وضعیت اجرای طرح در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.