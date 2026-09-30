https://mehrnews.com/x3dcxw ۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ کد مطلب 6964149 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ تداوم تاریخسازی حافظان سنگر خیابان در مشهد؛ ۲۱۴ شب حضور حماسی مشهد- مردم مشهد در شب ۲۱۴ حضور در سنگر خیابان، پرشور تر از قبل وفاداری خود به این آب و خاک را فریاد زدند. دریافت 24 MB کد مطلب 6964149 کپی شد مطالب مرتبط زیارتی به نیت سلام و بیعت در جوار امام رضا(ع) ۲۱۴ شب از حماسه آفرینی مردم شیعه و سنی تربت جام در خیابانها دویست و سیزدهمین قرار شبانه مردم کاشمر در خیابان دویست و چهاردهمین شب استقامت و مقاومت مردم بردسکن در میدان روایت آتشنشان مشهدی از عملیات میدانی در تشییع پیکر رهبر انقلاب شب ۲۱۵ حماسه آفرینی مشهدیها؛ گامهای استوار سالمندان در تداوم تجمعات علم الهدی:سیدحسن نصرالله حلقه اتصال مقاومت یمن و ایران بود سرگرمی و بازی کودکان و نوجوانان مشهدی در تجمعات شبانه ۲۱۲ شب پای کار انقلاب؛ احساس تکلیف مشهدی ها تمامشدنی نیست برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید مشهد
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