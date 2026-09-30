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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

تداوم تاریخ‌سازی حافظان سنگر خیابان در مشهد؛ ۲۱۴ شب حضور حماسی

تداوم تاریخ‌سازی حافظان سنگر خیابان در مشهد؛ ۲۱۴ شب حضور حماسی

مشهد- مردم مشهد در شب ۲۱۴ حضور در سنگر خیابان، پرشور تر از قبل وفاداری خود به این آب و خاک را فریاد زدند.

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کد مطلب 6964149

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