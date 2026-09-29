علم الهدی:سیدحسن نصرالله حلقه اتصال مقاومت یمن و ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله احمد علمالهدی در مراسم پاسداشت و تکریم مقام والای پیشکسوتان جهاد و مقاومت، که ظهر سه شنبه در حسینیه دفتر نماینده ولیفقیه در استان خراسان برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت آیتالله هاشمینژاد و یاد و خاطره شهید سیدحسن نصرالله، اظهار کرد: امروز مصادف با دو خاطره جانگداز برای جامعه روحانیت است؛ خاطره شهادت جانگداز شهید بزرگوار، جوانمرد شهید آیتالله هاشمینژاد و خاطره جانگداز سید مقاومت، مرحوم سیدحسن نصرالله. این دو عالم شهید بزرگوار، هم در عرصه جهاد و هم در عرصه مقاومت، تا مرز شهادت، الگوی تماممعنای هر روحانی مجاهد و مخلص در ساحت ولایت امام زمان(عج) بودند.
آیتالله هاشمینژاد؛ منادی انقلاب در مشهد
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به مجاهدتهای آیتالله هاشمینژاد در دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی، افزود: خداوند مرحوم آیتالله هاشمینژاد را رحمت کند که مجاهدتهای ارزشمندی در دوران خفقان و تاریکی نظام ستمشاهی انجام داد و در همه مبارزات خود، انقلاب را در این شهر زنده نگه داشت.
وی ادامه داد: در یک فضای تاریک و ساکت، ایشان پرده سکوت را پاره میکرد و با مجاهدتهای ارزشمند و مخاطبات بسیار مؤثر خود، انقلاب را به شور و هیجان درمیآورد.
علمالهدی تصریح کرد: بقای انقلاب در این شهر مقدس از زمان نهضت امام(ره) تا پیروزی انقلاب، بخش عمدهاش بر سه پایه استوار بود؛ امام بزرگوار که در آن زمان راهنما و رهنمودبخش انقلاب بودند، مرحوم آیتالله طبسی که جوهره انقلاب بود و مرحوم آیتالله هاشمینژاد که منادی و اعلانگر انقلاب مقدس اسلامی در شهر بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این سه پایه محکم و استوار، عامل زنده ماندن انقلاب از لحظه آغاز نهضت امام(ره) تا پیروزی انقلاب بودند و خوشبختانه به برکت مجاهدتها و مبارزات ارزشمند این بزرگواران، انقلاب در عرصه پیروزی در این شهر نیز پیش رفت؛ بهگونهای که مشهد زودتر از بسیاری از نقاط کشور و حتی تهران به پیروزی انقلاب نائل شد.
وی با اشاره به خدمات و تأثیرگذاری آیتالله هاشمینژاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: خدمات و زحمات ارزشمند و شخصیت مؤثر ایشان بعد از پیروزی انقلاب نیز ادامه داشت و در نهایت، با جنایت و توطئه نابکارانه منافقین کوردل به شهادت رسید.
سیدحسن نصرالله؛ پیونددهنده جریان مقاومت
علم الهدی در ادامه با اشاره به شخصیت و نقش شهید سیدحسن نصرالله در جریان مقاومت، اظهار کرد: مرحوم سیدحسن نصرالله در حقیقت بنیانگذار حزبالله بود؛ هرچند حزبالله را مرحوم آیتالله عباس موسوی به وجود آورد و مدتها رهبری کرد، اما پس از شهادت ایشان و خانوادهاش به وسیله راکت اسرائیل، رهبری حزبالله به مرحوم سیدحسن نصرالله منتقل شد و حزبالله با رهبری ایشان به توسعه و تبلور شدیدی رسید.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: بیش از آنچه حزبالله در ابتدا بود، در دوران رهبری سیدحسن نصرالله توسعه پیدا کرد و دشمن صهیونیستی برای نابودی او، حجم بسیار زیادی از بمب را به کار گرفت.
وی با اشاره به مجاهدتهای سیدحسن نصرالله در جنگ ۳۳ روزه و حمایت از مقاومت فلسطین، بیان کرد: مبارزات ایشان در جنگ ۳۳ روزه و مجاهدتهایی که در حمایت از حماس و رزمندگان فلسطینی داشت، فوقالعاده مؤثر بود.
علم الهدی ادامه داد: در حقیقت مقاومت یمن و حرکت حزب انصارالله نیز به وسیله ایشان مورد تأیید قرار گرفت و سیدحسن نصرالله عامل پیوند جریان مقاومت یمن با ایران بود و این دو جریان را به یکدیگر متصل میکرد؛ بهگونهای که امروز یمن به صورت یک جریان مقاوم و قاطع در مقابل استکبار جهانی قرار گرفته و مردانه مبارزه میکند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: شخصیتی که این همه آثار و برکات وجودی داشت، امروز باید در کنار یادآوری رزمندگان عزیز روحانی که در طول هشت سال دفاع مقدس مراتب و موارد شکنجه و ظلم دشمن را در دوران اسارت گذراندند و مراحل فداکاری را در جبههها به سر بردند، مورد توجه و یادآوری قرار گیرد.
روحانیت؛ نگهبان جریان جبههها در دفاع مقدس
وی با اشاره به نقش روحانیون در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: روحانیت در جبههها، در حقیقت نگهبان جریان جبهه و در حد مبارزه با دشمن بعثی، در میدان حضور داشت. اگر علما و مجاهدان روحانی در جبهههای آن روز حضور نداشتند، شاید جبههها با این شکل ادامه پیدا نمیکرد و اینگونه اثرگذار نبود.
علم الهدی افزود: اثرگذاری جبههها در مبارزه با دشمن و حرکتهای رادمردانه در شبهای عملیات، تا حد زیادی مرهون حضور روحانیت در جبههها و رزمندگی آنان بود. وقتی هر رزمنده در کنار خود یک روحانی مشاهده میکرد، این حضور بزرگترین عامل برای تقویت روحیه و ادامه مسیر رزمندگی با شهامت بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امروز در جمعی گرد هم آمدهایم که سرشار از خاطرات و مجاهدتهای عظیم روحانیت در عرصه مقابله با دشمن است و خوشبختانه این اسناد بزرگ افتخار جامعه روحانیت در تاریخ ثبت شده است. در آینده نیز روحانیونی که میآیند، به این اسناد افتخار خواهند کرد و این سوابق، مایه مباهات آنان خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم تعداد اسیران، شهدا و جانبازانی را که روحانیت در طول دوران هشت سال دفاع مقدس تقدیم اسلام کرده است، محاسبه کنیم، هیچ قشر و صنفی به اندازه روحانیت اسیر، شهید و جانباز نداشته است.
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